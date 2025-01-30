4 продукта Microsoft, которым нужен ребрэнгдинг

Недавно Microsoft 365 неожиданно превратился в «Microsoft 365 Copilot». Пользователи остались в недоумении — зачем менять привычное название? Однако у компании есть продукты, которые годами страдают от странных имен. Рассказываем, кому ребрендинг нужен срочнее.
1. Copilot, Copilot+ и Copilot Pro: путаница с первого дня
Коротко ≠ понятно: как Microsoft усложнила жизнь своим ИИ.
Название «Copilot» для ИИ-ассистента звучит логично. Но когда появились Copilot+ и Copilot Pro, всё пошло не так.
Copilot Pro — платная версия с расширенными функциями. А Copilot+ — маркировка ноутбуков с поддержкой ИИ на устройстве. Разницу уловить сложно даже фанатам бренда.
Решение: Переименовать Copilot+ в «Copilot Inside» или «AI Ready». Это снизит путаницу и подчеркнет суть.
2. Windows App: загадка для пользователей
«Приложение Windows» — звучит как шутка. Но это реальность.
Представьте: вы слышите «Windows App» и пытаетесь понять, что это. Браузер? Мессенджер? Нет — это переименованный Remote Desktop для macOS.
Раньше приложение называлось просто и ясно. Теперь его имя не дает ни намёка на функционал. Пользователи в соцсетях уже назвали ребрендинг «бессмысленным».
3. Xbox: цифровой хаос вместо логики
Xbox 360, One, Series X — как отличить новинку от ретро?
Sony использует номера (PlayStation 5), Nintendo — понятные приставки (Switch OLED). А Microsoft словно играет в рулетку.
Бабушка, выбирающая подарок внуку, вряд ли отличит Xbox One от Series X. А ведь между ними — 8 лет разницы! Простое добавление номеров помогло бы избежать неразберихи.
4. Windows: история бесконечных переименований
От Windows 95 до Windows 11 24H2: как запутать миллиард пользователей.
История имен Windows — это хроника хаоса. Годы (95, 2000), слова (XP, Vista), номера (7, 8), а теперь еще и кодовые названия вроде «Sun Valley».
Пока Apple выпускает macOS Monterey или Sonoma, Майкрософт меняет правила каждые 5 лет. Результат? Пользователи не понимают, какая версия у них установлена.
Совет: Взять пример с Apple — использовать единый стиль (например, Windows + год выпуска).
Заключение: время навести порядок
Компания часто экспериментирует с названиями, но иногда это вредит имиджу. Ребрендинг должен упрощать жизнь, а не усложнять.
Исправление четырех проблемных продуктов повысит лояльность клиентов. Ведь даже гениальный продукт проиграет, если его название вызывает вопросы.
А как вы относитесь к ребрендингам Microsoft? Поделитесь мнением в комментариях!