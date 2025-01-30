Главная » Разное 4 продукта Microsoft, которым нужен ребрэнгдинг Разное 4 продукта Microsoft, которым нужен ребрэнгдинг Владислав Ильин 0 Просмотров

Недавно Microsoft 365 неожиданно превратился в «Microsoft 365 Copilot». Пользователи остались в недоумении — зачем менять привычное название? Однако у компании есть продукты, которые годами страдают от странных имен. Рассказываем, кому ребрендинг нужен срочнее.

1. Copilot, Copilot+ и Copilot Pro: путаница с первого дня

Коротко ≠ понятно: как Microsoft усложнила жизнь своим ИИ.

Название «Copilot» для ИИ-ассистента звучит логично. Но когда появились Copilot+ и Copilot Pro, всё пошло не так.

Copilot Pro — платная версия с расширенными функциями. А Copilot+ — маркировка ноутбуков с поддержкой ИИ на устройстве. Разницу уловить сложно даже фанатам бренда.

Решение: Переименовать Copilot+ в «Copilot Inside» или «AI Ready». Это снизит путаницу и подчеркнет суть.

2. Windows App: загадка для пользователей

«Приложение Windows» — звучит как шутка. Но это реальность.

Представьте: вы слышите «Windows App» и пытаетесь понять, что это. Браузер? Мессенджер? Нет — это переименованный Remote Desktop для macOS.

Раньше приложение называлось просто и ясно. Теперь его имя не дает ни намёка на функционал. Пользователи в соцсетях уже назвали ребрендинг «бессмысленным».

3. Xbox: цифровой хаос вместо логики

Xbox 360, One, Series X — как отличить новинку от ретро?

Sony использует номера (PlayStation 5), Nintendo — понятные приставки (Switch OLED). А Microsoft словно играет в рулетку.

Бабушка, выбирающая подарок внуку, вряд ли отличит Xbox One от Series X. А ведь между ними — 8 лет разницы! Простое добавление номеров помогло бы избежать неразберихи.

4. Windows: история бесконечных переименований

От Windows 95 до Windows 11 24H2: как запутать миллиард пользователей.

История имен Windows — это хроника хаоса. Годы (95, 2000), слова (XP, Vista), номера (7, 8), а теперь еще и кодовые названия вроде «Sun Valley».

Пока Apple выпускает macOS Monterey или Sonoma, Майкрософт меняет правила каждые 5 лет. Результат? Пользователи не понимают, какая версия у них установлена.

Совет: Взять пример с Apple — использовать единый стиль (например, Windows + год выпуска).

Заключение: время навести порядок

Компания часто экспериментирует с названиями, но иногда это вредит имиджу. Ребрендинг должен упрощать жизнь, а не усложнять.

Исправление четырех проблемных продуктов повысит лояльность клиентов. Ведь даже гениальный продукт проиграет, если его название вызывает вопросы.

А как вы относитесь к ребрендингам Microsoft? Поделитесь мнением в комментариях!