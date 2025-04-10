На Apple TV+ выходит новый научно-фантастический сериал под названием «Киллербот», и первый трейлер уже доступен для просмотра! Главную роль исполняет Александр Скарсгард, известный по ролям в «Большой маленькой лжи» и «Варяге». Он играет робота-охранника, у которого случается экзистенциальный кризис – довольно необычно для робота, правда?

По сюжету, робот Скарсгарда взламывает свою собственную программу и обретает свободу воли. Вместо того, чтобы использовать свои новые возможности для злодейств, он предпочитает… смотреть телевизор. Да, вы не ослышались! Однако, его подопечные, которых он должен защищать, быстро понимают, что с их телохранителем что-то не так. Он теперь называет себя Киллербот, что добавляет интриги.

Интересно, что Скарсгард не только играет главную роль, но и выступает в качестве исполнительного продюсера. Сценарий и режиссура доверены Крису и Полу Вайц, известным по работе над фильмами «Американский пирог» и «Мой мальчик». Сериал основан на популярной серии романов «Дневники убийцы-бота» Марты Уэллс, удостоенных премий Хьюго и Небьюла.

Официальное описание сериала звучит так: «Киллербот – это научно-фантастический триллер/комедия о роботе-хакере, который боится человеческих эмоций, но чувствует привязанность к своим уязвимым клиентам. Murderbot в исполнении Скарсгарда должен скрывать свою свободную волю и выполнять опасную миссию, хотя все, чего он хочет – это, чтобы его оставили в покое смотреть футуристические мыльные оперы и разбираться в своем месте во вселенной». Звучит захватывающе и одновременно забавно!

Помимо Александра Скарсгарда, в сериале также снимаются Дэвид Дастмалчян, Нома Думезвени, Сабрина Ву, Акшай Кханна, Таттиавна Джонс и Тамара Подемски.

Судя по трейлеру, нас ждет легкий юмор, динамичный экшен и оригинальный сюжет. Это однозначно шоу, которое стоит добавить в свой список ожиданий.

Первые два эпизода «Murderbot» выйдут на Apple TV+ 16 мая. Новые эпизоды будут выходить каждую пятницу, вплоть до 11 июля.