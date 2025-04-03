Самые ожидаемые сериалы апреля 2025 года

Весна официально в полном разгаре, и апрель приносит захватывающую линейку новых и возвращающихся телешоу от крупнейших стримеров. В этом месяце найдется что-то для каждого, что можно с удовольствием посмотреть.
Последние из нас (The Last of Us)
Спустя почти два года после премьеры своего первого сезона сериал The Last of Us наконец-то возвращается. Если вы не играли в видеоигру The Last of Us Part II, точные детали сюжета второго сезона держатся в тайне. Сезон 2 начинается через пять лет после того, как мы в последний раз видели Джоэла и Элли, и к актерскому составу присоединяется номинированная на премию Эмми актриса Кейтлин Девер, которая будет играть нового персонажа по имени Эбби.
Черное зеркало (Black Mirror)
Почти через два года после последней серии эпизодов сериал Black Mirror возвращается на Netflix 10 апреля с новыми историями и новыми звездами, среди которых Питер Капальди, Аквафина, Исса Рэй, Пол Джаматти, Рашида Джонс, Кристин Милиоти и многие другие. Новый сезон шоу Чарли Брукера, посвященного антиутопии, созданной передовыми технологиями, состоит из шести новых эпизодов с беспрецедентным возвращением к одной из своих предыдущих историй, а именно к эпизоду 4 сезона «USS Callister».
Андор (Andor)
Любимый сериал Disney Звездные войны Андор возвращается со вторым сезоном 22 апреля. Во втором сезоне «персонажи и их отношения становятся более напряженными по мере приближения горизонта войны, а Кассиан становится ключевым игроком в Альянсе повстанцев», — говорится в резюме. «Каждый будет испытан, и по мере того, как ставки будут расти, предательства, жертвы и противоречивые планы станут более глубокими.
Ты (You)
История Джо Голдберга еще не закончена. Пятый и последний сезон триллера Netflix начинается после того, как Джо и Кейт уезжают из Лондона в Нью-Йорк. Согласно Netflix Tudum, Джо встретит молодую женщину, которая заставит его усомниться в его богатом образе жизни, и все это время ему придется иметь дело с осложнениями, вызванными братьями и сестрами Кейт.
Правительственный сыр (Government Cheese)
В этой стильной исторической драме Дэвид Ойелоуо играет Хэмптона Чемберса, бывшего заключенного, который придумывает инновационную идею для заточки сверл, которая, как он надеется, принесет ему миллионы в аэрокосмической промышленности. Действие «Правительственного сыра» происходит в пригороде Лос-Анджелеса в конце 1960-х годов.
В нем рассказывается о человеке, который следует своей версии американской мечты, в то время и в том месте, где у людей есть много мнений о том, кем он должен быть: исправившимся преступником, чернокожим мужчиной и мужем и отцом.
Кроме того, создатели шоу Пол Хантер и Эйша Карр отдают дань уважения солнечным ситкомам и фильмам 60-х, наполняя историю необычными персонажами, исследуя тягу и отталкивание между оптимизмом космической эры Калифорнии и постоянными социальными беспорядками той эпохи.
Твои друзья и соседи (Your Friends and Neighbors)
В этой необычной криминальной драме Джон Хэмм играет Эндрю Купера, он же Куп, самоуверенного нью-йоркского финансового менеджера, который теряет все — включая жену и работу — и компенсирует это тем, что становится джентльменом-вором, обворовывая своих богатых приятелей.
Шоу подчеркивает ироничную хрупкость ситуации Купа, как человека, который жил и общался с некоторыми из самых богатых людей в Соединенных Штатах, но внезапно оказывается на грани разорения. Сериал созданный Джонатаном Троппером («Банши», «Воин»), «Твои друзья и соседи» рассказывает о дорогих домах, куда могут попасть только некоторые люди, и о том, как тот, кому доверяют настолько, что его впускают внутрь, может относиться к этим личным пространствам как к банкомату.
Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale)
Когда в 1985 году впервые был опубликован антиутопический роман Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», в одних кругах его приветствовали, а в других критиковали за то, что он изображал авторитарное религиозное государство в худшем варианте сценария.
В последующие десятилетия видение Этвуд многим казалось скорее пророческим, чем экстремальным; и поскольку удостоенная премии «Эмми» телевизионная адаптация Hulu подходит к концу с 6-м сезоном, шоу стало культурным эталоном, часто упоминаемым в политическом дискурсе.
История также сильно изменилась с момента выхода первого эпизода в эфир в 2017 году, став меньше об изнурительных переживаниях Джун (Элизабет Мосс) — неохотной служанки властного патриархата — и больше о растущем подпольном сопротивлении, которое не позволяло этой саге стать неумолимо пессимистичной.
Стеклянный купол (Glaskupan)
В новом криминальном триллере Netflix из Швеции «Стеклянный купол » Леони Винсент играет Лейлу, криминалиста, которая возвращается в город, где ее держали в заложниках и где бесследно пропала другая молодая девушка.
«Поскольку Лейла расследует исчезновение, ей также приходится столкнуться со своей внутренней тьмой — частью своего прошлого, которого она пыталась избежать. Являются ли сходства между прошлым Лейлы и исчезновением девушки всего лишь леденящим душу совпадением? Или история повторяется?» — говорится в синопсисе.
Этуаль (Étoile)
Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино, наиболее известные по «Девочкам Гилмор» и «Удивительной миссис Мейзел», вернулись с новым сериалом, действие которого происходит в мире танца, как и их недолговечная жемчужина «Бунхеды». Люк Кирби играет руководителя почтенной нью-йоркской балетной компании. Шарлотта Генсбур играет руководителя почтенной парижской балетной компании.
Когда их организации испытывают трудности, они решают вызвать некоторый общественный интерес, поменяв своих главных звезд. «Этуаль» генерирует комедию и драму из совершенно разных театральных культур Европы и Америки.
Вспомогательный состав состоит из профессиональных танцоров, поэтому балетные сцены должны быть реалистичными и динамичными, а не просто чем-то, что заполняет пространство между обычными быстрыми, остроумными шутками создателей.
Хитрости (Hacks)
Новый 10-серийный сезон Hacks возвращается 10 апреля на канале Max. «Напряженность растет, когда Дебора и Ава пытаются запустить свое ночное шоу и войти в историю», — говорится в синопсисе. В 4 сезоне к Джин Смарт и Ханне Эйнбиндер присоединятся Пол У. Даунс, Меган Сталтер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Дэн Букатински, Хелен Хант, Тони Голдвин, Кейтлин Олсон, Джейн Адамс и другие.
Источники — forbes, nytimes, rottentomatoes