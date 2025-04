Самые ожидаемые сериалы апреля 2025 года

Весна официально в полном разгаре, и апрель приносит захватывающую линейку новых и возвращающихся телешоу от крупнейших стримеров. В этом месяце найдется что-то для каждого, что можно с удовольствием посмотреть.

1 Последние из нас (The Last of Us) 2 сезон — 13 апреля

Спустя почти два года после премьеры своего первого сезона сериал The Last of Us наконец-то возвращается. Если вы не играли в видеоигру The Last of Us Part II, точные детали сюжета второго сезона держатся в тайне. Сезон 2 начинается через пять лет после того, как мы в последний раз видели Джоэла и Элли, и к актерскому составу присоединяется номинированная на премию Эмми актриса Кейтлин Девер, которая будет играть нового персонажа по имени Эбби.

2 Черное зеркало (Black Mirror) 7 сезон — 10 апреля

Почти через два года после последней серии эпизодов сериал Black Mirror возвращается на Netflix 10 апреля с новыми историями и новыми звездами, среди которых Питер Капальди, Аквафина, Исса Рэй, Пол Джаматти, Рашида Джонс, Кристин Милиоти и многие другие. Новый сезон шоу Чарли Брукера, посвященного антиутопии, созданной передовыми технологиями, состоит из шести новых эпизодов с беспрецедентным возвращением к одной из своих предыдущих историй, а именно к эпизоду 4 сезона «USS Callister».

3 Андор (Andor) 2 сезон — 22 апреля

Любимый сериал Disney Звездные войны Андор возвращается со вторым сезоном 22 апреля. Во втором сезоне «персонажи и их отношения становятся более напряженными по мере приближения горизонта войны, а Кассиан становится ключевым игроком в Альянсе повстанцев», — говорится в резюме. «Каждый будет испытан, и по мере того, как ставки будут расти, предательства, жертвы и противоречивые планы станут более глубокими.

4 Ты (You) 5 сезон — 24 апреля

История Джо Голдберга еще не закончена. Пятый и последний сезон триллера Netflix начинается после того, как Джо и Кейт уезжают из Лондона в Нью-Йорк. Согласно Netflix Tudum, Джо встретит молодую женщину, которая заставит его усомниться в его богатом образе жизни, и все это время ему придется иметь дело с осложнениями, вызванными братьями и сестрами Кейт.

5 Правительственный сыр (Government Cheese) 1 сезон — 16 апреля

В этой стильной исторической драме Дэвид Ойелоуо играет Хэмптона Чемберса, бывшего заключенного, который придумывает инновационную идею для заточки сверл, которая, как он надеется, принесет ему миллионы в аэрокосмической промышленности. Действие «Правительственного сыра» происходит в пригороде Лос-Анджелеса в конце 1960-х годов.

В нем рассказывается о человеке, который следует своей версии американской мечты, в то время и в том месте, где у людей есть много мнений о том, кем он должен быть: исправившимся преступником, чернокожим мужчиной и мужем и отцом.

Кроме того, создатели шоу Пол Хантер и Эйша Карр отдают дань уважения солнечным ситкомам и фильмам 60-х, наполняя историю необычными персонажами, исследуя тягу и отталкивание между оптимизмом космической эры Калифорнии и постоянными социальными беспорядками той эпохи.

6 Твои друзья и соседи (Your Friends and Neighbors) 1 сезон — 11 апреля

В этой необычной криминальной драме Джон Хэмм играет Эндрю Купера, он же Куп, самоуверенного нью-йоркского финансового менеджера, который теряет все — включая жену и работу — и компенсирует это тем, что становится джентльменом-вором, обворовывая своих богатых приятелей.

Шоу подчеркивает ироничную хрупкость ситуации Купа, как человека, который жил и общался с некоторыми из самых богатых людей в Соединенных Штатах, но внезапно оказывается на грани разорения. Сериал созданный Джонатаном Троппером («Банши», «Воин»), «Твои друзья и соседи» рассказывает о дорогих домах, куда могут попасть только некоторые люди, и о том, как тот, кому доверяют настолько, что его впускают внутрь, может относиться к этим личным пространствам как к банкомату.

7 Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale) 6 сезон — 8 апреля

Когда в 1985 году впервые был опубликован антиутопический роман Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», в одних кругах его приветствовали, а в других критиковали за то, что он изображал авторитарное религиозное государство в худшем варианте сценария.

В последующие десятилетия видение Этвуд многим казалось скорее пророческим, чем экстремальным; и поскольку удостоенная премии «Эмми» телевизионная адаптация Hulu подходит к концу с 6-м сезоном, шоу стало культурным эталоном, часто упоминаемым в политическом дискурсе.

История также сильно изменилась с момента выхода первого эпизода в эфир в 2017 году, став меньше об изнурительных переживаниях Джун (Элизабет Мосс) — неохотной служанки властного патриархата — и больше о растущем подпольном сопротивлении, которое не позволяло этой саге стать неумолимо пессимистичной.

8 Стеклянный купол (Glaskupan) 1 сезон — 15 апреля

В новом криминальном триллере Netflix из Швеции «Стеклянный купол » Леони Винсент играет Лейлу, криминалиста, которая возвращается в город, где ее держали в заложниках и где бесследно пропала другая молодая девушка.

«Поскольку Лейла расследует исчезновение, ей также приходится столкнуться со своей внутренней тьмой — частью своего прошлого, которого она пыталась избежать. Являются ли сходства между прошлым Лейлы и исчезновением девушки всего лишь леденящим душу совпадением? Или история повторяется?» — говорится в синопсисе.

9 Этуаль (Étoile) 1 сезон — 24 апреля

Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино, наиболее известные по «Девочкам Гилмор» и «Удивительной миссис Мейзел», вернулись с новым сериалом, действие которого происходит в мире танца, как и их недолговечная жемчужина «Бунхеды». Люк Кирби играет руководителя почтенной нью-йоркской балетной компании. Шарлотта Генсбур играет руководителя почтенной парижской балетной компании.

Когда их организации испытывают трудности, они решают вызвать некоторый общественный интерес, поменяв своих главных звезд. «Этуаль» генерирует комедию и драму из совершенно разных театральных культур Европы и Америки.

Вспомогательный состав состоит из профессиональных танцоров, поэтому балетные сцены должны быть реалистичными и динамичными, а не просто чем-то, что заполняет пространство между обычными быстрыми, остроумными шутками создателей.

10 Хитрости (Hacks) 4 сезон — 10 апреля

Новый 10-серийный сезон Hacks возвращается 10 апреля на канале Max. «Напряженность растет, когда Дебора и Ава пытаются запустить свое ночное шоу и войти в историю», — говорится в синопсисе. В 4 сезоне к Джин Смарт и Ханне Эйнбиндер присоединятся Пол У. Даунс, Меган Сталтер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Дэн Букатински, Хелен Хант, Тони Голдвин, Кейтлин Олсон, Джейн Адамс и другие.

Источники — forbes, nytimes, rottentomatoes