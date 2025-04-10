Vivo и ZEISS разработали отдельный объектив для смартфона X200 Ultra

Vivo готовится представить свой новый флагман – Vivo X200 Ultra, и эта новость уже вызвала огромный ажиотаж среди любителей мобильной фотографии. Вместе с тем, компания анонсировала комплект для фотосъемки, предназначенный специально для этой модели, и раскрыла секретную функцию, которая должно перевернуть представление о возможностях камеры смартфона.

Сотрудничество Vivo и ZEISS

Главная изюминка Vivo X200 Ultra – это внешний объектив на 200 мегапикселей, разработанный в сотрудничестве с легендарным производителем оптики ZEISS. Как утверждается, этот объектив представляет собой настоящий прорыв в мобильной фотографии.

200-мегапиксельный объектив с диафрагмой F2.3 обеспечит потрясающий 8.7-кратный оптический зум. По сути, это мощный супер-телеобъектив, использующий сложную оптическую схему из 13 высокопропускающих линз в 3 группах структуры Кеплера. Благодаря этому, X200 Ultra способен делать невероятно детализированные снимки даже на больших расстояниях.

Объектив также расширяет телефото возможности Vivo X200 Ultra до 2.35x, обеспечивая чистый оптический эффект 200 мм. Кроме того, впечатляют и вторичные значения RMSC: 800 мм (35x) и 1600 мм (70x), что эквивалентно оригинальному эффекту 30x. Это открывает совершенно новые горизонты для мобильной фотографии, позволяя запечатлеть даже самые удаленные объекты с потрясающей четкостью.

Комплект для фотосъемки Vivo X200 Ultra

Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями нового объектива, потребуется специальный комплект для фотосъемки, который будет продаваться отдельно. Он включает в себя не только сам объектив, но и кнопку видеосъемки, обеспечивающую удобное и профессиональное управление процессом создания контента.

Образцы фото

Кроме того, менеджер по продуктам Vivo Хакс Боксяо поделился впечатляющими образцами фотографий, сделанных с фокусными расстояниями 200 мм, 400 мм и 800 мм. Эти снимки демонстрируют невероятную детализацию и четкость.

Официальная презентация Vivo X200 Ultra состоится 21 апреля. На мероприятии будут представлены и другие новинки от Vivo. Презентация пройдет в Китае, однако пока не известно, будет ли телефон доступен на международном рынке.