Главная » Вышел первый тизер-трейлер «Хищник: Пустоши» Мария Старкова 0 Просмотров

Студия 20th Century Studios представила первый тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» (Predator: Badlands), который обещает свежий взгляд на вселенную «Хищника». Картина, похоже, значительно отличается от предыдущих частей и покажет нам самого опасного охотника во Вселенной в совершенно новом свете.

Сюжет: Борьба за выживание изгнанника

В центре сюжета – молодой и неопытный Хищник, отвергнутый своим кланом. Ему предстоит доказать свою состоятельность на опасной планете. Тизер показывает, что планета населена гигантским, практически неуязвимым существом.

Чтобы выжить, Хищнику придется объединить усилия с людьми, которые также оказались на этой планете. Это создает неожиданный альянс. Элль Фаннинг играет сразу две роли: учёного Тию и её воинственную сестру-близняшку Тессу. Тизер пока не раскрывает других подробностей сюжета, но даёт возможность впервые увидеть Хищника без маски.

Команда создателей и дата выхода

Режиссером фильма «Хищник: Пустоши» стал Дэн Трахтенберг, известный по успешному фильму «Добыча» (Prey), который вышел на Disney+ в 2022 году. В отличие от «Добычи», «Хищник: Пустоши» выйдет в кинотеатрах 6 ноября 2025 года. Сценарий написали Патрик Эйсон, Джим Томас и Джон Томас.

Еще один фильм о Хищнике на Disney+!

Поклонников франшизы ждет еще один сюрприз! 6 июня на Disney+ выйдет анимационная антология «Хищник 2: Убийца убийц» (Predator 2: Killer Killer). Этот проект представит три отдельные истории, в которых люди разных эпох столкнутся с новыми, невиданными ранее Хищниками.

Источник — winfuture