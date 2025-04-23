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Фильмы и сериалы

Вышел первый трейлер второго сезона «Уэнсдей»

Мария Старкова Мария Старкова
23.04.2025
6 Просмотров 0
Вышел первый трейлер второго сезона «Уэнсдей»

Любимая многими мрачная и загадочная Уэнсдей Аддамс, в исполнении неподражаемой Дженны Ортеги, снова с нами! Второй сезон сериала, снятого под руководством гениального Тима Бертона, обещает быть еще более захватывающим и мрачным. Премьера второго сезона состоится в среду, 6 августа! Сериал пойдет по стопам «Очень странных дел» и «Ты» и выйдет в двух частях.

Взрывной трейлер

В трейлере мы видим, как Уэнсдей проходит проверку безопасности в аэропорту. Служба безопасности изымает у нее целый арсенал «скрытого оружия»: от кастета и нунчаков до электрошокера и топора.

Уэнсдей проходит проверку безопасности в аэропорту

Позже она воссоединяется со своей жизнерадостной соседкой по комнате Энид (Эмма Майерс). Уэнсдей сталкивается с загадочным роем пчел и участвует в самом зловещем чаепитии.

«Там, где есть убийства и хаос, всегда найдутся Аддамсы», – говорит Уэнсдей за кадром. Впервые мы видим новых персонажей, которых сыграют Стив Бушеми и Джоанна Ламли. Netflix подогрел интерес к премьере, опубликовав официальный постер второго сезона. На нем Уэнсдей Аддамс привязана к стулу, а по ее щекам текут слезы от макияжа. На плече у нее сидит Вещь. Слоган гласит: «Ожидание было пыткой». И это действительно так, ведь с момента выхода первого сезона прошло целых три года!

Уэнсдей участвует в самом зловещем чаепитии

В финале первого сезона Уэнсдей раскрыла личность монстра Хайда, который убивал учеников и сотрудников Академии Невермор. Также она сорвала коварный план Лорел Гейтс по воскрешению жестокого охотника на изгоев Джозефа Крэкстоуна.

Что нас ждет во втором сезоне:

«Я думаю, что атмосфера, к которой мы стремимся, больше вдохновлена жанром ужасов», – поделилась Дженна Ортега в интервью Vanity Fair еще в сентябре 2024 года. Она также отметила, что источником вдохновения послужила экранизация произведения Эдгара Аллана По 1942 года с Винсентом Прайсом в главной роли. «Мы не стремимся сделать сериал самым кровавым, ведь его смотрят даже шестилетние дети».

Во втором сезоне Дженна Ортега вновь появится на экране вместе с Эммой Майерс (Энид Синклер), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс), Луисом Гусманом (Гомес Аддамс) и Джой Сандей (Бьянка Барклай). К ним присоединятся новые лица: Хизер Матараццо, Билли Пайпер, Джоанна Ламли, Хейли Джоэл Осмент, Тандиве Ньютон и Кристофер Ллойд, который прославился ролью дядюшки Фестера в фильмах «Семейка Аддамс».

Источник — gamesradar

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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