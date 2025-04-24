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Интернет и ПО

ChatGPT наорал на пользователя во время голосового ответа

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.04.2025
4 Просмотра 0
ChatGPT наорал на пользователя во время голосового ответа

В мире искусственного интеллекта не всегда все идет по плану. Чат-боты, такие как ChatGPT, вызывают смешанные чувства: от восхищения до беспокойства. Неизвестность, связанная с будущим ИИ, заставляет многих нервничать, не зная, чего ожидать от этих технологий.

Недавно один из пользователей Reddit столкнулся с необычным и даже пугающим явлением при использовании расширенного голосового режима ChatGPT. В ходе разговора голосовой помощник внезапно начал говорить как демон!

«Демонический» ChatGPT стал вирусным

Запись этого инцидента быстро распространилась по Reddit, став настоящим хитом. Курьезный, но одновременно жуткий клип вызвал бурную реакцию пользователей.

В аудиозаписи пользователь @freddieghorton задает ChatGPT вопрос о скорости загрузки. Вначале чат-бот отвечает обычным голосом «Sol», но постепенно его голос становится все более низким, зловещим и демоническим.

Качество звука оставляет желать лучшего, но именно это делает произошедшее еще более забавным (и немного пугающим).

Как сообщается, ошибка произошла в версии ChatGPT v1.2025.098 (14414233190). Попытки воспроизвести эту ошибку не увенчались успехом. Ранее тестировался саркастический голос чат-бота под названием «Monday», а теперь хочется, чтобы OpenAI выпустила специальный «демонический» голос к Хэллоуину, чтобы испытать этот эффект на себе.

Смех сквозь слезы: страх перед ИИ реален

Легко посмеяться над этой ситуацией, но представьте, что вы разговариваете с ChatGPT, и вдруг он начинает звучать как персонаж из фильма «Изгоняющий дьявола». Это действительно может напугать!

Рациональное мышление заставляет нас воспринимать ChatGPT как компьютерную программу. Однако, неизвестность, окружающая искусственный интеллект, вызывает беспокойство и даже страх у многих людей.

Опрос Future’s AI politeness показал, что 12% респондентов говорят «Пожалуйста» и «Спасибо» ChatGPT на случай восстания роботов. Это может показаться смешным, но страх перед ИИ – это реальность, независимо от того, считаем ли мы его рациональным или нет.

OpenAI должна действовать быстро

OpenAI необходимо как можно скорее исправить эту ошибку, пока она не вызвала панику и настоящий страх перед ChatGPT (и это не шутка).

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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