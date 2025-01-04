Утечка фотографии Galaxy S25 Ultra подтверждает тонкие рамки

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится менее чем через три недели. Но, как и в предыдущие годы, утечки продолжают поступать. Хотя мы уже видели в сети потенциальные рендеры Galaxy S25 Ultra, реальных фотографий было мало. Теперь появилось новое изображение. Оно показывает телефон и его невероятно тонкие рамки. Это дает нам лучшее представление, чего ожидать на презентации.

Фотография была опубликована на X известным информатором Jukanlosreve (который также указал Ice Universe, другого инсайдера). На ней изображена правая сторона того, что предположительно является Galaxy S25 Ultra (главное изображение этой новости). Видны тонкие рамки по бокам и углам. Возможно, фотография была обрезана с более крупного снимка, а части фона размыты.

Фотография Galaxy S25 Ultra совпадает с теми, что появлялись ранее в сети. Идея ультратонких рамок подтверждается. Точных данных пока нет. Но изображение опубликованное Jukanlosreve четче предыдущих снимков. Оно позволяет легко увидеть, где начинаются и заканчиваются рамки.

Утечка также подтверждает, что у S25 Ultra будет больше закругленных углов, чем у его предшественника, но остальные детали дизайна, по-видимому, будут относительно такими же.

По мере того, как мы приближаемся все ближе и ближе к презентации смартфонов серии S25, все больше подробностей о будущих устройствах продолжают появляться. Мы уже много знаем о том, чего ожидать от Galaxy S25 Ultra, включая несколько не слишком удачных деталей, таких как невозможность отслеживания устройств без батареи. Было достаточно утечек, подтверждающих определенные детали, поэтому мы можем сделать относительно уверенное предположение, что они верны, но мы узнаем больше, когда Samsung проведет свою презентацию.

Ожидается, что Galaxy Unpacked состоится 22 января.