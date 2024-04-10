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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Выход Star Wars Outlaws назначен на 30 августа

Максим Тарков Максим Тарков
10.04.2024
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Выход Star Wars Outlaws назначен

Как мы изначально и предполагали, в сюжетном трейлере Star Wars Outlaws также была объявлена ​​дата выхода игры. Она действительно выйдет раньше, чем планировалось изначально (ранее Disney намекал на конец 2024 года) — релиз назначен на 30 августа. Но, в то же время, это немного позже, чем надеялись фанаты, поскольку некоторые из них ставили на 4 мая.

В любом случае, сейчас уже можно сделать предварительный заказ. Базовая версия в настоящее время стоит 69,99 долларов. Gold Edition (109,99 долларов) предоставляет три дня раннего доступа и Season Pass, включающий два сюжетных DLC, которые выйдут уже после запуска основной игры, эксклюзивную миссию «Гамбит Джаббы» и косметику «Kessel Runner Character Pack».

Ultimate Edition по цене $129,99 включает в себя все то же плюс цифровой артбук (подборку концепт-артов для Star Wars Outlaws, включающую уникальные кинематографические раскадровки) и следующие косметические DLC:

  • Набор Sabacc Shark Bundle: включает косметические предметы для Кей, ее бластера, Никса, спидера Кей и космического корабля «Первопроходец».
  • Набор Rogue Infiltrator: включает косметику для Кей, Никса, ее спидера и «Первопроходца».

На ПК игра будет поддерживать NVIDIA DLSS 3 (включая генерацию кадров), RTX Direct Illumination и глобальное освещение с трассировкой лучей. Игрокам предстоит путешествовать по таким планетам, как Канто-Байт, Киджими, Татуин, Акива и продуваемым ветрами степям Тошары, которая была разработана Massive в сотрудничестве с Lucasfilm Games.

В поисках истинной свободы предприимчивые Кей и Никс будут путешествовать по миру вне закона и по Внешнему Кольцу, выполняя задания преступных сообществ, сражаясь с ужасающими врагами, избегая преследований Империи и собирая опытную команду преступников, чтобы осуществить ограбление, которое галактика еще не видывала.

Джулиан Герайти, креативный директор Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws приглашает поклонников познакомиться с той стороной галактики, которая поощряет охоту за сокровищами, которые еще предстоит найти, и подвиги авантюристов, для которых наступило золотое время. Нас вдохновило стремление Massive Entertainment воплотить в жизнь эту эту сторону «Звездных войн», включая как знаковые, так и новые моменты, которые фанаты смогут исследовать в открытом мире.

Дуглас Рейли, вице-президент Lucasfilm Games

Источник — wccftech.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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