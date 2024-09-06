Выход iPhone 16 с искусственным интеллектом: чего ожидать?

Грядущий понедельник, 9 сентября, обещает стать знаковым днём для поклонников Apple. Компания из Купертино анонсирует новую серию смартфонов iPhone 16. По предварительным данным, значительных изменений в аппаратной части не предвидится, и более серьёзный технологический прорыв откладывается до релиза iPhone 17 в 2025 году. Тем не менее, ключевой особенностью iPhone 16 станет внедрение функций искусственного интеллекта в рамках новой платформы Apple Intelligence.

Причины покупки: исследование CIRP

Исследование от Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) выявило интересные факты о мотивации пользователей к покупке новых моделей iPhone. Несмотря на скептицизм аналитиков относительно успеха iPhone 16, Apple ожидает высокого спроса и рекордных продаж.

Основные мотивы покупки:

Необходимость в обновлении: 44% респондентов собираются приобрести новый iPhone по причине устаревания их текущего устройства. Здесь решающую роль играет не столько новизна предстоящего iPhone, сколько изношенность старого.

44% респондентов собираются приобрести новый iPhone по причине устаревания их текущего устройства. Здесь решающую роль играет не столько новизна предстоящего iPhone, сколько изношенность старого. Повреждение или потеря смартфона: 29% пользователей намерены купить iPhone 16 из-за поломки, утери или кражи их предыдущего смартфона.

29% пользователей намерены купить iPhone 16 из-за поломки, утери или кражи их предыдущего смартфона. Интерес к новым функциям: Только 18% опрошенных выразили желание обновить свой iPhone благодаря новым функциям, таким как Apple Intelligence, новая кнопка действия, увеличенная ёмкость аккумулятора и свежие цветовые решения.

Инновации и потребительский спрос

Хотя исследование CIRP касалось в основном iPhone 16, можно предположить, что общий процент покупателей, заинтересованных в нововведениях, может быть выше. Однако текущие данные подчёркивают, что Apple давно не представляла рынку смартфонов истинных инноваций, и лишь небольшое количество пользователей готовы каждый год инвестировать в новую модель iPhone.