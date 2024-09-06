Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Выход iPhone 16 с искусственным интеллектом: чего ожидать?
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Выход iPhone 16 с искусственным интеллектом: чего ожидать?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.09.2024
4 Просмотра 0
Выход iPhone 16 с искусственным интеллектом чего ожидать

Грядущий понедельник, 9 сентября, обещает стать знаковым днём для поклонников Apple. Компания из Купертино анонсирует новую серию смартфонов iPhone 16. По предварительным данным, значительных изменений в аппаратной части не предвидится, и более серьёзный технологический прорыв откладывается до релиза iPhone 17 в 2025 году. Тем не менее, ключевой особенностью iPhone 16 станет внедрение функций искусственного интеллекта в рамках новой платформы Apple Intelligence.

Причины покупки: исследование CIRP

Исследование от Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) выявило интересные факты о мотивации пользователей к покупке новых моделей iPhone. Несмотря на скептицизм аналитиков относительно успеха iPhone 16, Apple ожидает высокого спроса и рекордных продаж.

Причины покупки исследование

Основные мотивы покупки:

  • Необходимость в обновлении: 44% респондентов собираются приобрести новый iPhone по причине устаревания их текущего устройства. Здесь решающую роль играет не столько новизна предстоящего iPhone, сколько изношенность старого.
  • Повреждение или потеря смартфона: 29% пользователей намерены купить iPhone 16 из-за поломки, утери или кражи их предыдущего смартфона.
  • Интерес к новым функциям: Только 18% опрошенных выразили желание обновить свой iPhone благодаря новым функциям, таким как Apple Intelligence, новая кнопка действия, увеличенная ёмкость аккумулятора и свежие цветовые решения.

Инновации и потребительский спрос

Хотя исследование CIRP касалось в основном iPhone 16, можно предположить, что общий процент покупателей, заинтересованных в нововведениях, может быть выше. Однако текущие данные подчёркивают, что Apple давно не представляла рынку смартфонов истинных инноваций, и лишь небольшое количество пользователей готовы каждый год инвестировать в новую модель iPhone.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.