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Хранение и передача данныхЭлектроника и техника

Скоро появится Bluetooth 6.0, он сможет измерять расстояние между устройствами

Мария Старкова Мария Старкова
05.09.2024
462 Просмотра 0
Скоро появится Bluetooth 6.0, он сможет измерять расстояние между устройствами

Bluetooth SIG, организация, отвечающая за разработку стандарта Bluetooth, объявила о скором появлении новой версии этой технологии — Bluetooth 6.0. Этот стандарт важен для многих устройств, таких как беспроводные наушники, колонки, смарт-часы и смартфоны, поскольку он позволяет обмениваться данными без использования проводов.

Новые возможности Bluetooth 6.0:

  • Точность определения расстояния: Благодаря функции зондирования канала, устройства на Bluetooth 6.0 смогут определять расстояние между собой с точностью до сантиметра. Это улучшение значительно расширит возможности поиска устройств и обнаружения Bluetooth-трекеров.
  • Безопасность: Улучшенная точность также повысит безопасность, например, при использовании цифровых ключей.
  • Передача данных: С помощью технологии ISOAL, которая оптимизирует передачу данных, устройства смогут отправлять большие объемы информации, разбивая ее на меньшие пакеты. Это снижает задержку, особенно важную для передачи голоса, и увеличивает надежность связи.

Что это значит для пользователей?

Bluetooth 6.0 обещает сделать использование беспроводных устройств еще более удобным и безопасным. Точное определение расстояния между устройствами откроет новые перспективы для разработчиков и позволит им создавать инновационные приложения и функции.

Когда ожидать новинку?

На данный момент информации о точных сроках выхода устройств с поддержкой Bluetooth 6.0 нет. Следует ожидать, что производители анонсируют это в ближайшем будущем.

Важно отметить, что обновления стандарта Bluetooth обычно приводят к появлению новых устройств на рынке, которые могут использовать все преимущества новой версии технологии. Пользователям стоит ожидать появления более продвинутых и функциональных гаджетов.

Источник — bluetooth.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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