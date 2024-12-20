Вы не сможете удалить Google Keep на Android 16

В Android 16 Developer Preview 2 Google Keep стал системным приложением. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Теперь приложение по умолчанию установлено и не может быть удалено, хотя его можно отключить. Почему Google пошла на такой шаг?

Возможно, это связано с планами по расширению функциональности Google Keep и его более тесной интеграции с другими системными функциями Android. В частности, ожидается появление функции быстрого создания заметок прямо на экране блокировки. Это значительно упростит использование приложения.

Однако, превращение Keep в системное приложение может вызвать недовольство пользователей, так как такие предустановленные приложения часто называют «bloatware» — ненужным программным обеспечением. Даже если Google Keep занимает мало места, многие пользователи негативно относятся к невозможности его удаления. Стоит отметить, что подобная интеграция, возможно, появится и в Android 15, без ожидания релиза Android 16.

В целом, решение Google сделать Google Keep неудаляемым приложением — это спорный шаг, который, тем не менее, может быть направлен на улучшение пользовательского опыта за счет удобства и интеграции с другими функциями системы. Дальнейшее развитие ситуации и отзывы пользователей покажут, насколько оправданным окажется такое изменение.

Источник — shiftdelete