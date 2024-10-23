Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Samsung Galaxy S25 Ultra уже точно получит Snapdragon 8 Elite
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Samsung Galaxy S25 Ultra уже точно получит Snapdragon 8 Elite

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.10.2024
4 Просмотра 0
Samsung Galaxy S25 Ultra уже точно получит Snapdragon 8 Elite

Samsung представит смартфоны серии Galaxy S25 в начале 2025 года. Это станет одним из самых ожидаемых событий в мире мобильных технологий. Недавние заявления президента Samsung Mobile, Т.М. Ро, подтверждают использование в новой серии смартфонов флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Хотя конкретное упоминание Galaxy S25 отсутствует, высказывания Ро ясно указывают на то, что, по крайней мере, модель Galaxy S25 Ultra получит этот мощный процессор. Это подтверждается и другими источниками.

Преимущества Snapdragon 8 Elite

Ключевым преимуществом Snapdragon 8 Elite станет значительное улучшение производительности по сравнению с предшественником. Ожидается увеличение производительности графического процессора на 40% и улучшение качества трассировки лучей на 35%. При этом энергоэффективность повысится на 44%, что обеспечит более длительное время работы от батареи и плавную работу даже при высоких нагрузках. Усовершенствованный нейронный процессор (NPU) обеспечит прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, на 45%.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Это напрямую повлияет на возможности камеры Galaxy S25 Ultra. Новый Cognitive AI ISP позволит более интеллектуально обрабатывать изображения, улучшая качество фотографий. Ожидаются такие улучшения, как оптимизация сцены в реальном времени и расширенные функции редактирования. Слухи указывают на сохранение 200-мегапиксельного сенсора 1/0,98 дюйма с диафрагмой f/1,7 и 24-мм объективом, дополненного универсальными сверхширокоугольными и телеобъективами. В результате пользователи получат более четкие и детализированные фотографии в любых условиях освещения.

Изменения в дизайне Galaxy S25

Помимо производительности, ожидается, что серия Galaxy S25 получит более тонкий корпус по сравнению с S24, а модель Ultra будет отличаться закругленными краями. Изменение дизайна улучшит эргономику и внешний вид устройств. Существуют некоторые разногласия относительно чипсетов для стандартных моделей S25 и S25+. Некоторые источники говорят о возможном использовании процессоров MediaTek Dimensity 9400 в данных моделях. Однако, сейчас основное внимание сосредоточено на флагманском Snapdragon 8 Elite для модели Ultra.

Ожидается, что все модели будут работать на базе операционной системы Android 15 с оболочкой One UI 7. Дизайн S25, особенно почти безрамочный экран, также является предметом многочисленных утечек. Различные цветовые варианты для Galaxy S25 Ultra также были представлены в недавних утечках.

Источник — qualcomm.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.