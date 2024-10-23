Samsung Galaxy S25 Ultra уже точно получит Snapdragon 8 Elite

Samsung представит смартфоны серии Galaxy S25 в начале 2025 года. Это станет одним из самых ожидаемых событий в мире мобильных технологий. Недавние заявления президента Samsung Mobile, Т.М. Ро, подтверждают использование в новой серии смартфонов флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Хотя конкретное упоминание Galaxy S25 отсутствует, высказывания Ро ясно указывают на то, что, по крайней мере, модель Galaxy S25 Ultra получит этот мощный процессор. Это подтверждается и другими источниками.

Преимущества Snapdragon 8 Elite

Ключевым преимуществом Snapdragon 8 Elite станет значительное улучшение производительности по сравнению с предшественником. Ожидается увеличение производительности графического процессора на 40% и улучшение качества трассировки лучей на 35%. При этом энергоэффективность повысится на 44%, что обеспечит более длительное время работы от батареи и плавную работу даже при высоких нагрузках. Усовершенствованный нейронный процессор (NPU) обеспечит прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, на 45%.

Это напрямую повлияет на возможности камеры Galaxy S25 Ultra. Новый Cognitive AI ISP позволит более интеллектуально обрабатывать изображения, улучшая качество фотографий. Ожидаются такие улучшения, как оптимизация сцены в реальном времени и расширенные функции редактирования. Слухи указывают на сохранение 200-мегапиксельного сенсора 1/0,98 дюйма с диафрагмой f/1,7 и 24-мм объективом, дополненного универсальными сверхширокоугольными и телеобъективами. В результате пользователи получат более четкие и детализированные фотографии в любых условиях освещения.

Изменения в дизайне Galaxy S25

Помимо производительности, ожидается, что серия Galaxy S25 получит более тонкий корпус по сравнению с S24, а модель Ultra будет отличаться закругленными краями. Изменение дизайна улучшит эргономику и внешний вид устройств. Существуют некоторые разногласия относительно чипсетов для стандартных моделей S25 и S25+. Некоторые источники говорят о возможном использовании процессоров MediaTek Dimensity 9400 в данных моделях. Однако, сейчас основное внимание сосредоточено на флагманском Snapdragon 8 Elite для модели Ultra.

Ожидается, что все модели будут работать на базе операционной системы Android 15 с оболочкой One UI 7. Дизайн S25, особенно почти безрамочный экран, также является предметом многочисленных утечек. Различные цветовые варианты для Galaxy S25 Ultra также были представлены в недавних утечках.

Источник — qualcomm.com