Открыт предзаказ на HONOR Magic V3 — самый тонкий складной смартфон

В российских магазинах электроники открылся предзаказ на самый тонкий складной смартфон HONOR Magic V3.

Magic V3 действительно поражает своей невероятной легкостью и тонкостью: вес всего 226 грамм, толщина в сложенном виде — 9,2 мм, а в разложенном — лишь 4,35 мм. Двойной экран с технологией LTPO OLED (внешний — 6,43 дюйма, внутренний — 7,92 дюйма) обеспечивает высококачественное изображение. Мощнейший процессор Snapdragon 8s Gen 3, объём оперативной памяти 12 ГБ и быстрая память 512 ГБ гарантируют высочайшую производительность и плавную работу с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.

Кремний-углеродная батарея третьего поколения HONOR обеспечивает емкость 5150 мАч, при этом сохраняя компактность и устойчивость к низким температурам. Поддерживается быстрая проводная зарядка (66 Вт) и беспроводная (50 Вт). HONOR Magic V3 доступен в черном и зеленом цветах.

С 22 по 28 октября действует предзаказ по цене 189 990 рублей с эксклюзивным подарком — планшетом HONOR Pad 9 5G (8+256 ГБ). Покупатели также получают расширенную гарантию, включающую шестимесячную страховку экрана, круглосуточную поддержку по телефону и в Telegram, бесплатную замену защитных плёнок и другие привилегии.