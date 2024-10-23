HarmonyOS NEXT от Huawei стала полностью независимой операционной системой

Huawei представила HarmonyOS NEXT, полностью независимую операционную систему, не использующую Android и ядро Linux. Это важный шаг в стремлении Китая к технологической независимости и обход санкций США. HarmonyOS NEXT, разработанная с нуля, ориентирована на китайский рынок, хотя ранее планировался глобальный релиз. Система работает на смартфонах, планшетах, носимых устройствах и других гаджетах.

Ключевыми особенностями HarmonyOS NEXT являются обновленный пользовательский интерфейс с настройками экрана блокировки и главного экрана, переработанный центр управления, более быстрая анимация и запуск приложений. Система включает улучшенную безопасность и конфиденциальность, интеграцию ИИ на базе модели Pangu, а также архитектуру Star Shield для защиты на системном уровне. Huawei заявляет о 30%-ном увеличении плавности работы и 20%-ном снижении энергопотребления. Huawei Share 2.0 обеспечивает бесшовное соединение и обмен файлами между устройствами.

HarmonyOS NEXT поддерживает приложения через компилятор Huawei Ark и Huawei Mobile Services (HMS), но не поддерживает приложения Android. На момент анонса экосистема насчитывала более 15 000 приложений и сервисов, включая приложения от ведущих китайских компаний, таких как Meituan, Douyin, Taobao, Xiaohongshu, Alipay и JD.com. Система содержит 110 миллионов строк кода, обеспечивает прирост производительности на 30%, увеличивает время работы от батареи и оставляет 1,5 ГБ свободной оперативной памяти.

Начальное публичное бета-тестирование HarmonyOS NEXT проводится на флагманских устройствах Huawei, включая серии Mate 60 и Mate X5, а также на других моделях, таких как Pura 70, Pocket 2 и MatePad Pro 11-inch 2024 Edition. В 2025 году обновление охватит больше моделей, включая серии Nova и MatePad. Хотя Huawei пыталась привлечь зарубежных разработчиков, на данный момент глобальный релиз операционной системы не планируется. Компания также планирует использовать HarmonyOS NEXT на своих будущих компьютерах, отказавшись от Windows.

Источник — huawei.com