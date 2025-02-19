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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Вся линейка iPhone 17 не получит быструю зарядку

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.02.2025
6 Просмотров 0
Вся линейка iPhone 17 не получит быструю зарядку

Похоже, что фанаты Apple, ожидающие в iPhone 17 серьезного апгрейда скорости зарядки, будут разочарованы. Если верить последним слухам от аналитика Джеффа Пу, все модели, включая iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, будут поддерживать зарядку мощностью до 35 Вт.

Напомним, что прошлогодний iPhone 16 Pro Max в тестах показал пиковую скорость зарядки 37 Вт при использовании адаптера Apple USB-C на 140 Вт, а обычный iPhone 16 достигал 38 Вт в пике и стабильно держал около 20 Вт. Так что, судя по всему, в плане скорости и эффективности зарядки новые айфоны не сильно удивят.

Конечно, 35 Вт – это неплохо, но многие Android-смартфоны на рынке уже давно предлагают зарядку свыше 100 Вт. Apple, как всегда, предпочитает двигаться постепенно.

Бытует мнение, что быстрая зарядка вредит аккумулятору и сокращает срок его службы из-за перегрева. Однако за последние четыре года, что эта технология активно используется в смартфонах разных производителей, никаких убедительных доказательств этому не нашлось. Все дело в температуре и эффективности системы зарядки, а эти аспекты постоянно совершенствуются. Современные технологии делают быструю зарядку безопасной, так что будем надеяться, что Apple все же порадует нас ей в ближайшем будущем.

Что касается беспроводной зарядки MagSafe, то, по словам того же Джеффа Пу, здесь тоже не стоит ждать чуда. iPhone 16 поддерживает беспроводную зарядку MagSafe мощностью до 25 Вт, и, скорее всего, iPhone 17 унаследует этот стандарт. Стоит отметить, что беспроводные зарядные устройства стандарта Qi2 могут обеспечить более быструю зарядку по сравнению с MagSafe и зарядными устройствами с мощностью менее 10 Вт, такими как Qi1.

Источник — macrumors

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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