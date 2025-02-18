Huawei Mate XT вышел на международный рынок

Huawei запустила свой складной трехэкранный смартфон Mate XT на международный рынок. Презентация прошла в Куала-Лумпуре.

Первыми покупателями Mate XT Ultimate Design в октябре 2024 года стали жители Китая. Теперь же этот уникальный смартфон с тремя экранами будет доступен и в других странах. Однако подробности о регионах продаж пока не разглашаются.

В Малайзии, которая станет одним из первых международных рынков сбыта. Huawei Mate XT с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти будет стоить 14 999 ринггитов (примерно 3220 евро). Вместе с тем в Европе, по имеющимся данным, цена составит 3499 евро.

Основные характеристики

Главной особенностью Mate XT является его складная конструкция с тремя экранами. Один из экранов складывается внутрь, а другой — наружу. В сложенном состоянии пользователю доступен 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2232 × 1008 пикселей.

Два сгиба позволяют максимально увеличить полезную площадь экрана в разложенном состоянии. В полностью разложенном виде диагональ экрана Mate XT составляет 10,2 дюйма, а разрешение — 2232 × 3184 пикселей (соотношение сторон 16:11). Кроме того Mate XT можно сложить пополам. Тогда в распоряжении пользователя окажется примерно две трети площади экрана — 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2232 × 2048 пикселей.

OLED-дисплей Mate XT может похвастаться цветовым охватом в 1,07 млрд оттенков, а также технологиями LTPO и ШИМ 1440 Гц, которые обеспечивают плавную смену кадров и адаптивную регулировку яркости. Для обеспечения долговечности складного экрана используется ламинированная конструкция с применением ультратонкого гибкого стекла (UTG).

Размеры Mate XT в сложенном состоянии составляют 156,7 x 73,5 x 12,8 мм, а в разложенном — 156,7 х 219,0 х 3,6-4,75 мм. Вес устройства — 298 граммов. На корпусе смартфона расположены крупный модуль камеры со светодиодной вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку.

Смартфон доступен в красном и черном цветах. Обе версии имеют кожаную отделку задней панели и металлические элементы золотистого цвета.

Другие преимущества

Huawei Mate XT работает на базе фирменного процессора Kirin 9010. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенной — 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Емкость аккумулятора составляет 5600 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной сети.

На задней панели Mate XT расположена тройная камера, состоящая из основного 50-мегапиксельного сенсора (1/1,56 дюйма, диафрагма f/1.4-4.0) с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 12-мегапиксельного перископического телеобъектива (f/3.4) с оптической стабилизацией изображения. Камера поддерживает лазерную автофокусировку. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.2).

Из беспроводных модулей Huawei Mate XT поддерживает Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 и NFC. Также имеется порт USB-C (USB 3.1 Gen 1, DisplayPort 1.2) и инфракрасный порт. На международном рынке Huawei Mate XT работает под управлением Android 14 с оболочкой EMUI 14.2.

Что еще нового

Помимо Mate XT, Huawei также представила на международном рынке планшет Matepad Pro 13.2, который вышел в Китае еще в ноябре прошлого года. Кроме того, компания анонсировала наушники Freearc и фитнес-браслет Huawei Band 10.