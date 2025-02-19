iPhone SE 4 или 16e: как Apple назовет свой новый доступный смартфон?

Apple готовится представить сегодня новый доступный iPhone, и все больше информации указывает на то, что он будет называться iPhone 16e, а не iPhone SE, как думали раньше.

Слухи о названии iPhone 16e появились еще в декабре, когда инсайдер Fixed Focus Digital с Weibo (это типа китайского Твиттера) написал об этом. У него там больше двух миллионов подписчиков! Чуть позже в том же месяце другой известный аналитик, Majin Bu в X (бывший Twitter), тоже сказал, что его источник подтвердил название iPhone 16e вместо iPhone SE 4.

Вчера Majin Bu запостил еще одно сообщение – на этот раз от источника, который якобы видел коробку с iPhone 16e. Плюс ко всему, Марк Гурман из Bloomberg считает, что пост в социальны сетях главы Apple Тима Кука с сообщение о «новом члене семьи» (он запостил его в среду) тоже намекает на новое название. Ну и вишенка на торте – на Амазоне уже появились чехлы для iPhone 16e, хотя это могут быть и просто догадки продавцов.

Если верить слухам, у нового доступного iPhone будет экран большего размера, по сравнению с предыдущей версией – 6,1 дюйма, OLED, Face ID, процессор A18, USB-C, поддержка Apple Intelligence, модем собственной разработки Apple и другие уникальное функции. Цены и дату выхода Apple раскроет уже сегодня.