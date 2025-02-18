OnePlus Watch 3: автономная работа 5 дней и другие функции

Часы OnePlus Watch 3 наконец-то представили официально. Они получили кучу улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Кстати, OnePlus Watch 2 уже неплохо конкурировали с часами от Samsung и Google, особенно по части автономности. OnePlus Watch 3 продолжает заданный курс, а кое-где даже превосходит предшественника.

Дизайн OnePlus Watch 3: стильный и универсальный

В OnePlus поработали над дизайном, сделав новые часы более дорогими на вид и на ощупь. Корпус из нержавеющей стали теперь обрамляет титановый безель. По сравнению с OnePlus Watch 2, дизайн стал более прямолинейным, отчего часы кажутся ещё надёжнее, хотя до брутальности Galaxy Watch Ultra им ещё далеко. В любом случае, эти часы будут уместно смотреться и в спортзале, и на вечеринке.

LTPO AMOLED-дисплей стал больше — целых полтора дюйма! Разрешение составляет 466 x 466 пикселей, а пиковая яркость — 2200 нит, так что на улице всё будет прекрасно видно. Дисплей защищён сапфировым стеклом. Ещё одно полезное нововведение — полноценное вращающееся колёсико. С его помощью очень удобно листать меню. Размеры часов — 46,6 х 47,6 х 11,75 мм, а вес без ремешка — всего 49,7 грамма.

Две операционки и два чипа — автономность лучше не бывает

В новой модели OnePlus сохранил двухчиповую систему с двумя ОС. OnePlus Watch 3 работает на Wear OS и фирменной RTOS. В зависимости от ситуации часы сами выбирают, какая ОС сейчас нужнее. В «умном» режиме батареи происходит автоматическое переключение между двумя системами, что экономит заряд. OnePlus уверяет, что новые часы могут проработать до пяти дней без подзарядки. За работу каждой ОС отвечают отдельные чипы: Snapdragon W5+ и BES2800.

Ёмкость аккумулятора составляет 631 мАч, что на 26% больше, чем у OnePlus Watch 2. Встроенной памяти 32 ГБ — места хватит и для приложений, и для музыки. Появились и новые функции, например, удалённое управление некоторыми функциями на смартфонах OnePlus. К примеру, часами можно управлять воспроизведением видео на телефоне.

Ещё больше возможностей для контроля здоровья

Возможности мониторинга здоровья — один из важнейших пунктов для любых умных часов, особенно в премиальном сегменте. OnePlus это прекрасно понимает, поэтому в новой модели датчики стали ещё лучше. Появился датчик температуры запястья, 8-канальный оптический датчик пульса, а также 16-канальный импульсный оксиметр для непрерывного измерения уровня кислорода в крови. С помощью ЭКГ теперь можно следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Специально для любителей быстрых проверок добавили функцию «60-секундная проверка здоровья» — это что-то вроде кратких отчётов о фитнес-показателях, которые есть в часах других производителей. Всего за минуту вы получите информацию о пульсе, уровне кислорода в крови, температуре запястья, качестве сна, а также о состоянии сосудов и психологическом состоянии. Правда, на старте продаж функция будет недоступна, но в OnePlus обещают добавить её в третьем квартале 2025 года.

Приложение OHealth обновили, и теперь оно стало удобнее. Информацию преподносят более понятно. Часы поддерживают более 100 спортивных режимов.

Цена OnePlus Watch 3 и где купить?

OnePlus Watch 3 уже можно предзаказать, но пока только в США за 329 долларов. Доступно два цвета: «обсидиан титан» и «изумрудный титан». Доставка начнётся 25 февраля.

Источник — oneplus