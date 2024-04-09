Snapdragon X Elite быстрее M3 от Apple?

Согласно внутренним документам, полученным The Verge, во время рекламного продвижения Microsoft будет утверждать, что ее грядущие ноутбуки с Windows и процессором Qualcomm Snapdragon X Elite будут быстрее, чем MacBook Air с его новейшим чипом Apple M3.

«Microsoft настолько уверена в этих новых чипах Qualcomm, что планирует провести ряд презентаций, на которых можно будет удостовериться, что эти процессоры будут быстрее, чем M3 в MacBook Air, в том числе в задачах ЦП, ускорении искусственного интеллекта и даже эмуляции приложений», — говорится в статье. В Microsoft утверждают, что ее ноутбуки будут «быстрее справляться с эмуляцией приложений», чем Rosetta 2 от Apple.

Представленный в октябре этого года Snapdragon X Elite имеет архитектуру на базе Arm, такую ​​же, как у Apple Silicon. В прошлом году компания Qualcomm заявила, что, согласно результатам теста Geekbench 6, во многоядерных тестах процессор продемонстрировал производительность на 21% выше, чем у чипа M3.

Отметим, однако, что Microsoft и Qualcomm сравнивают Snapdragon X Elite с чипом Apple M3 более низкого класса, а не с более продвинутыми M3 Pro и M3 Max. MacBook с процессором Apple предлагает лучшую в отрасли производительность на ватт, в то время как Snapdragon X Elite, вероятно, будет нагреваться сильнее и потребует от ноутбуков хорошего охлаждения. После обновления и смены чипа на M1 в 2020 году MacBook Air стал безвентиляторным. Кроме того, Apple проще оптимизировать производительность MacBook, поскольку компания отвечает как за аппаратное, так и программное обеспечение macOS.

Тем не менее, очевидно, что конкуренты Apple добиваются заметного прогресса в выпуске ноутбуков на базе Arm и наступают компании из Купертино на пятки. Microsoft планирует представить ноутбуки на базе Snapdragon X Elite позднее в этом году, в том числе Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 20 мая.

Источник — macrumors.com