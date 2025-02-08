Все «За» и «Против» для покупки Samsung Galaxy S25

Итак, вы присматриваетесь к Samsung Galaxy S25? Это и правда интересный смартфон, и сейчас мы разберемся, почему он может вам подойти, а в каких случаях стоит поискать что-то другое. Мы сделали подробный анализ этой модели и выделили основные моменты.

Почему Galaxy S25 может стать вашим новым телефоном

Премиальный и удобный дизайн

Galaxy S25 продолжает традиции Samsung в плане дизайна. Он сохранил плоскую форму, но при этом немного изменились камеры, теперь они немного напоминают Galaxy Z Fold 6. Телефон стал еще тоньше (на 0,4 мм) и легче (на 4 г) по сравнению с предыдущей моделью, S24. Это делает его еще более удобным в использовании и переноске.

И, конечно, нельзя не отметить компактный размер – это отличный вариант для тех, кто не любит «лопаты». Плюс, у него по-прежнему есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, а прочность повышена благодаря стеклу Gorilla Glass Victus 2 и алюминиевой рамке. Выбор цветов тоже радует – целых семь вариантов, а особенно выделяется Icyblue, который выглядит стильно и не собирает отпечатки пальцев.

Камеры, на которые можно положиться

Samsung Galaxy S25 получил отличные камеры. Здесь у нас есть тройная камера с основным сенсором на 50 Мп, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и 12-мегапиксельная фронтальная камера. Samsung хорошо поработала над обработкой изображений, улучшив детализацию, точность цветопередачи и скорость работы.

S25 делает снимки с более теплыми тонами, но иногда немного теряет детализацию на ярком солнце, хотя все равно превосходит конкурентов по точности цветопередачи и детализации, избегая излишней насыщенности. А при слабом освещении Galaxy S25 убирает зернистость и лучше передает свет, сохраняя при этом естественный вид.

Интеллектуальные функции на базе AI

В Galaxy S25 появились новые функции Galaxy AI, которые призваны упростить нашу жизнь. Например, это краткие обзоры новостей и обновления в реальном времени. Некоторые функции AI, такие как генерация текста и создание изображений с помощью AI Gemini, требуют подключения к интернету, в то время как другие работают прямо на устройстве.

Искусственный интеллект помогает улучшить настройки, редактировать изображения и удалять шумы. Обновленная функция Circle to Search теперь умеет определять песни, а инструменты AI помогают с переводами, перефразированием текста и работой с разными приложениями. Конечно, большинство этих функций работают в основном с приложениями Samsung и Google, но они действительно повышают эффективность в повседневных задачах.

Высокая производительность

Samsung Galaxy S25 оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite. В тестах он показывает отличные результаты: набирает больше 21 балла на Antutu и больше 10 000 в многоядерном тесте Geekbench, что является одним из самых высоких показателей для смартфонов.

В реальной жизни это означает, что телефон работает плавно, легко справляется с многозадачностью, играми и задачами, связанными с искусственным интеллектом. Здесь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, хотя расширить ее, к сожалению, нельзя.

Но есть и моменты, которые стоит учесть перед покупкой

Не самая быстрая зарядка

Samsung Galaxy S25 использует те же технологии зарядки, что и предыдущая модель, S24, с проводной и беспроводной зарядкой мощностью 25 Вт. При этом Samsung не кладет зарядное устройство в комплект. Поэтому вам придется покупать его отдельно, если у вас нет совместимого адаптера.

С проводным зарядным устройством на 25 Вт телефон заряжается примерно за час от 20% до 100%. Это неплохая скорость, но некоторые конкуренты предлагают более быстрые решения. Беспроводная зарядка ограничена мощностью 15 Вт, что делает ее удобной, но медленной альтернативой.

Среднее время работы от аккумулятора

Galaxy S25 получил аккумулятор емкостью 4000 мАч. Этого хватает на день работы при обычном использовании, но в активным режиме, возможно, придется подзаряжать телефон в течение дня. Тест батареи PCMARK показал результат чуть меньше 12 часов, что неплохо, но все же уступает некоторым конкурентам. Например, 30-минутный просмотр видео на YouTube разряжает батарею всего на 3%, а вот 90 минут игр приводят к более заметному падению – на 30%.

В конечном итоге, Samsung Galaxy S25 – это интересный вариант, но, как и у любого смартфона, у него есть свои сильные и слабые стороны.