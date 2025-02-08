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Nothing, возможно, работает над созданием полноразмерных наушников

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.02.2025
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Nothing, возможно, работает над созданием полноразмерных наушников

Компания Nothing готовится к выпуску новых наушников Phone (3a) 4 марта. Но это не единственная новинка, которую они готовят. Похоже, компания также работает над новыми беспроводными полноразмерными наушниками. Недавно такая модель появилась в базе данных сертификации SGS Fimko. Это может намекать их на скорый анонс.

В 2022 году Nothing выпустила свой первый смартфон Phone (1) с уникальным прозрачным дизайном. Еще до этого, в сети появились концепт-изображения беспроводных наушников под названием Head (1), которые вызвали большой интерес. Эти наушники отличались футуристичным дизайном. И хотя тогда это была всего лишь концепция, недавняя сертификация не исключает того, что компания может вернуться к этой идее.

В базе данных SGS Fimko беспроводная модель наушников Nothing имеет номер B170. К сожалению, в листинге пока нет подробностей о характеристиках или дизайне. Однако подтверждена поддержка зарядки мощностью 5 Вт. Учитывая, что в своих продуктах Nothing придерживается прозрачного дизайна, вполне возможно, что и эти наушники будут выполнены в аналогичном стиле.

Nothing в базе SGS Fimko

Стоит отметить, что на данный момент это всего лишь предположения. К данной информации стоит относиться с осторожностью. Выпуск этих наушников еще не подтвержден, поэтому следите за новостями.

Источник — thetechoutlook

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Анатолий Пшеницын
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