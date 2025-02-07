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5 основных нововведений iPhone SE 4

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.02.2025
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5 основных нововведений iPhone SE 4

Apple не выпускала новую модель SE с момента выхода iPhone SE в 2022 году. Однако, Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что текущий iPhone SE сняли с производства из-за европейских требований к USB-C. Поэтому выход iPhone SE (2025) неизбежен и, согласно сообщениям, он поступит в продажу уже на следующей неделе. Рассмотрим пять основных ожидаемых изменений в iPhone SE 4.

Дизайн, похожий на iPhone 14

iPhone SE 4 получит самые радикальные изменения в дизайне по сравнению с предыдущими поколениями. Сообщается, что он будет похож на iPhone 14, то есть, будет иметь почти безрамочный экран размером около 6,1 дюйма и плоские грани. Сзади останется одна камера со светодиодной вспышкой.

Поддержка Face ID

Стоит отметить, что iPhone SE 4 станет первой моделью SE с поддержкой Face ID, а значит, датчика Touch ID не будет. Это связано с новым дизайном, который требует место для сложного датчика Face ID. Также исчезнет нижняя рамка и кнопка «Домой», где в предыдущих поколениях находился Touch ID.

Искусственный интеллект Apple

Мы помним, что Apple представила Apple Intelligence с серией iPhone 16. Теперь же эта технология появится и в новом SE. Работая на iOS 18, iPhone SE 4 станет самым доступным iPhone с поддержкой Apple AI. Вместе с тем Apple AI предлагает расширенные возможности Siri, инструменты для написания на основе ИИ, интеллектуальное редактирование фотографий и персонализированные рекомендации. Короче говоря: все как в серии iPhone 16.

Процессор Apple A18

Вместе с тем, чип Apple A18, обеспечивающий работу Apple AI в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, появится и в iPhone SE 4. Он необходим для обеспечения поддержки Apple AI. Это сделает его по мощности сопоставимым с моделями iPhone 16 и 16 Plus.

Разъем USB-C

Кроме того ещё одна новинка для iPhone SE – порт USB-C. Это вызвано требованиями ЕС, обязывающими использовать USB-C для зарядки во всех новых смартфонах, продаваемых в ЕС. Однако скорость передачи данных через USB-C в iPhone SE 4 может быть ограничена USB 2.0, как и в случае с разъемом Lightning. Аналогичное ограничение скорости USB 2.0 присутствует и в моделях iPhone 15, 15 Plus, 16, 16 Plus.

Также имеется информация, что iPhone SE 4 получит новую 48-мегапиксельную заднюю камеру, хотя в отчете Bloomberg это не подтверждается. Вместе с тем ожидается некоторое повышение цены, но она останется невысокой по сравнению с моделями начального уровня от Samsung и Google. Apple рассчитывает на высокие продажи в Китае, Индии и других развивающихся странах.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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