Все модели iPhone 16 получат Capture Button и Action Button

Apple представит модели iPhone 16 менее чем через месяц, и на этот раз мы увидим значительные обновления как в стандартных, так и в «Pro» версиях. В плане дизайна модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro получат новую кнопку действия и кнопку захвата для определенных функций.

Стандартные модели iPhone 16 в этом году подвергнутся редизайну: задняя камера будет расположена вертикально, что напоминает iPhone X. Кроме того, устройства будут оснащены кнопкой действия, аналогичной той, что используется в моделях iPhone 15 Pro.

Что касается моделей «Pro», Apple увеличила размер дисплеев: iPhone 16 Pro будет иметь 6,3-дюймовый экран, а «Pro Max» — 6,9-дюймовый. Рамки экранов станут еще тоньше, что делает устройства более привлекательными. Сообщается, что это будут самые тонкие рамки среди всех смартфонов.

Одним из ключевых нововведений станет кнопка Capture Button (кнопка захвата), которая появится на всех четырёх моделях iPhone 16. Она предназначена для управления видеосъёмкой и будет иметь несколько функций, приближающих новые смартфоны к DSLR-камерам. Кнопка Capture Button позволит:

Легким нажатием выполнять автофокусировку при фото- или видеосъемке.

Сильным нажатием делать снимки или начинать запись видео.

Проведением пальца увеличивать фото или видео.

Использовать другие жесты для переключения между режимами камеры.

Не ожидается, что пользователи смогут настраивать функции кнопки захвата, так как для этого уже есть специальная кнопка действия. Рендеры показывают, что кнопка будет расположена вровень с рамкой iPhone.

Кнопка захвата будет ёмкостной, что позволяет использовать жесты. Марк Гурман ранее заявлял, что эта кнопка может быть доступна только на флагманских моделях, что сохранит различия между стандартными и «Pro» версиями, но по всей видимости, Apple решила сделать иначе.

Ранее также сообщалось, что кнопки в новой линейке iPhone будут твердотельными. Apple может предложить это решение для моделей «Pro».

Источник — wccftech.com