Pixel 9 Pro XL показал странные результаты в тесте GeekBench

Google недавно представила последние модели своих смартфонов — Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Эти устройства оборудованы новым процессором Tensor G4, разработанным самой компанией. Процессор Tensor G4 базируется на современной архитектуре, включающей в себя 1 мощное ядро Cortex-X4, 3 ядра Cortex-A720 и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A520. Google утверждает, что новый чип обеспечивает улучшенную производительность по сравнению с предшественником, Tensor G3.

Тем не менее, данные теста производительности GeekBench, опубликованные техно-блогером, показывают, что Pixel 9 Pro XL имеет одноядерный результат в 1950 баллов и многоядерный — 4655 баллов. Для сравнения, iPhone 12, выпущенный в 2020 году и оснащённый процессором A14, продемонстрировал одноядерный результат в 2125 баллов и многоядерный — 4828 баллов. Это указывает на то, что новый чип от Google не превзошёл iPhone четырёхлетней давности в тестах на производительность.

В ответ на эти результаты, блогер с юмором отметил, что пора владельцам Pixel начать говорить: «Не стоит судить об устройстве только по теоретической производительности, важнее реальный пользовательский опыт». Некоторые пользователи сети считают, что несмотря на отставание в теоретической производительности, превосходство Google в аспекте системной оптимизации может нивелировать этот недостаток.

Учитывая, что смартфоны Pixel традиционно показывают лучшие результаты в области системных обновлений и оптимизации, в реальных условиях использования пользователи могут не ощутить заметной разницы в работе устройств.

Источник — mydrivers.com