Apple откроет доступ к NFC для сторонних разработчиков

Apple, под давлением Европейской комиссии, приняла решение разблокировать NFC-функционал в iPhone для сторонних разработчиков. Это изменение позволит использовать мобильные платежи без привязки к кошельку Apple Pay.

Компания пошла на необычный шаг, объявив, что доступ к NFC будет предоставлен разработчикам не только в Европейском Союзе, но и в других странах. Это изменение вступит в силу в предстоящем обновлении iOS 18.1.

Однако, как обычно бывает с продуктами Apple, есть определенные условия. Во-первых, доступ к NFC вначале получат разработчики из выбранных стран, включая Австралию, Бразилию, Канаду, Японию, Новую Зеландию, Великобританию и США, а также страны ЕС, с последующим расширением списка. Во-вторых, эта возможность будет платной.

Apple, как и прежде, подчеркивает свою приверженность безопасности и конфиденциальности пользователей. Поэтому разработчикам, желающим воспользоваться функцией NFC, придется заключить коммерческое соглашение с компанией, получить разрешение на использование NFC и Secure Element (SE) и оплатить неуточненные на данный момент сборы.

В итоге, функционал NFC в iPhone становится более открытым для внешних разработчиков, но все же остаётся менее свободным, чем на устройствах с Android. Это, впрочем, не является большим сюрпризом для рынка.

Источник — apple.com