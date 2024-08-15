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Apple откроет доступ к NFC для сторонних разработчиков

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.08.2024
3 Просмотра 0
Apple откроет доступ к NFC для сторонних разработчиков

Apple, под давлением Европейской комиссии, приняла решение разблокировать NFC-функционал в iPhone для сторонних разработчиков. Это изменение позволит использовать мобильные платежи без привязки к кошельку Apple Pay.

Компания пошла на необычный шаг, объявив, что доступ к NFC будет предоставлен разработчикам не только в Европейском Союзе, но и в других странах. Это изменение вступит в силу в предстоящем обновлении iOS 18.1.

Однако, как обычно бывает с продуктами Apple, есть определенные условия. Во-первых, доступ к NFC вначале получат разработчики из выбранных стран, включая Австралию, Бразилию, Канаду, Японию, Новую Зеландию, Великобританию и США, а также страны ЕС, с последующим расширением списка. Во-вторых, эта возможность будет платной.

Apple, как и прежде, подчеркивает свою приверженность безопасности и конфиденциальности пользователей. Поэтому разработчикам, желающим воспользоваться функцией NFC, придется заключить коммерческое соглашение с компанией, получить разрешение на использование NFC и Secure Element (SE) и оплатить неуточненные на данный момент сборы.

В итоге, функционал NFC в iPhone становится более открытым для внешних разработчиков, но все же остаётся менее свободным, чем на устройствах с Android. Это, впрочем, не является большим сюрпризом для рынка.

Источник — apple.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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