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Все iPhone 17 получат новые чипы, разработанные Apple

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.02.2025
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Все iPhone 17 получат новые чипы, разработанные Apple

Apple активно развивает собственные чипы для iPhone, стремясь к независимости в технологиях. Их последняя разработка, чип C1, открывает новую эру для аппаратной экосистемы Apple. Джонни Сруджи, вице-президент Apple по аппаратной инженерии, считает C1 основой для будущих улучшений.

Apple ускоряет переход от сторонних поставщиков чипов

Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple планирует быстрее отказываться от Wi-Fi чипов Broadcom. Ожидается, что во второй половине 2025 года все модели iPhone 17 будут оснащены собственными Wi-Fi чипами Apple. При этом, только «тонкая» версия iPhone 17 получит модем C1.

Чип C1 предназначен для подключения iPhone к беспроводным сетям передачи данных. И это важная технологическая веха для Apple, созданный по 4-нанометровому процессу, а его трансивер использует 7-нанометровый процесс. Для обеспечения надежности Apple тщательно протестировала чип в 180 сетях операторов в 55 странах. Хотя C1 может и не обеспечивать самые высокие скорости 5G или поддержку миллиметровых волн, Apple делает акцент на эффективности, а не на максимальной производительности.

Благодаря этому, iPhone 16e может похвастаться самым долгим временем работы от батареи среди всех 6,1-дюймовых iPhone. В сочетании с чипом A18, C1 должен обеспечить уникальный опыт использования.

Источник — innogyan

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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