Samsung Galaxy Z Fold 7 получит улучшенный стилус

Galaxy Z Fold 7 уже некоторое уже несколько раз появлялся в новостях, и особое внимание привлекает новый S Pen. В то время как ранние слухи предсказывали ухудшение функциональности стилуса, последние утечки обещают приятные сюрпризы.

В частности, инсайдер PandaFlashPro сообщает о переработке стилуса: он станет толще, чем у Galaxy Z Fold 6, и получит улучшенные наконечники для более комфортного письма. Ожидается, что это улучшит эргономику и обеспечит более плавный ввод. Хотя подробности о новых наконечниках стилуса пока неизвестны, усилия Samsung по доработке S Pen говорят о серьезном подходе к совершенствованию экосистемы складных телефонов.

Ранее ходили слухи о новом шарнирном механизме, который сделает телефон значительно тоньше, чем его предшественник. Ожидаемая толщина в разложенном виде — 4,2 мм против 5,6 мм у Z Fold 6 — это существенное улучшение.

Помимо S Pen и тонкого корпуса, чего еще ждать от Z Fold 7?

Несмотря на отличную программную оболочку Samsung для больших экранов, изображение на экране Z Fold 6 страдало при взгляде сбоку из-за заметной складки. Новый шарнирный механизм, по прогнозам, исправит эту проблему.

В плане производительности ожидается 8-ядерный процессор Snapdragon 8 Elite и аккумулятор 4400 мАч, как и в прошлогодней модели.

Интересный момент: для создания более тонкого корпуса Special Edition Samsung пришлось убрать дигитайзер, необходимый для работы S Pen. Но, к счастью, это оказалось единовременным решением. Поддержку S Pen в Galaxy Z Fold 7 уже подтвердили. Производство обновленного стилуса планируется начать в июне, а релиз самого телефона — в июле.