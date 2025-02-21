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iPhone 16e имеет поддержку быстрой зарядки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.02.2025
3 Просмотра 0
iPhone 16e имеет поддержку быстрой зарядки

iPhone 16e, а точнее его китайскую версию с номером модели A3410, заметили на платформе сертификации 3C. На изображении с сайта сертификации видно, что устройство может поддерживать быструю зарядку мощностью до 29 Вт.

В базе данных Geekbench iPhone 16e значится как «iPhone 17,5». Там он был протестирован на производительность. Результаты показывают, что устройство работает под управлением iOS 18.3.1 и оснащено 6-ядерным процессором Apple A18, а также 8 ГБ оперативной памяти.

Geekbench iPhone 16e

Наличие 8 ГБ оперативной памяти неудивительно, поскольку это минимальный объем, необходимый для работы Apple Intelligence на iPhone. Для сравнения: серия iPhone 15 была оснащена 6 ГБ оперативной памяти, поэтому Apple решила увеличить объем до 8 ГБ в серии iPhone 16 для поддержки Apple Intelligence.

Важно отметить, что, хотя iPhone 16e и оснащен тем же чипом Apple A18, что и остальные модели шестнадцатой серии, он немного отличается. A18 на новом бюджетном смартфоне Apple имеет на одно ядро ​​меньше, предлагая 4-ядерный графический процессор, тогда как другие модели этой серии поставляются с 5-ядерным графическим процессором.

С учетом этого ожидается, что производительность iPhone 16e в повседневных задачах будет аналогична производительности других моделей из 16-ой линейки. Однако в графически требовательных приложениях, таких как игры, разница может быть более заметна.

Единственная оставшаяся тайна, связанная с iPhone 16e, — это емкость его аккумулятора. Apple обычно сообщает, на сколько часов работы рассчитан аккумулятор, но не раскрывает его фактическую емкость в мАч. Согласно Apple, iPhone 16e может работать до 6 часов дольше, чем iPhone 11, и до 12 часов дольше, чем iPhone SE.

Источник — mysmartprice

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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