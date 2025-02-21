iPhone 16e имеет поддержку быстрой зарядки

iPhone 16e, а точнее его китайскую версию с номером модели A3410, заметили на платформе сертификации 3C. На изображении с сайта сертификации видно, что устройство может поддерживать быструю зарядку мощностью до 29 Вт.

В базе данных Geekbench iPhone 16e значится как «iPhone 17,5». Там он был протестирован на производительность. Результаты показывают, что устройство работает под управлением iOS 18.3.1 и оснащено 6-ядерным процессором Apple A18, а также 8 ГБ оперативной памяти.

Наличие 8 ГБ оперативной памяти неудивительно, поскольку это минимальный объем, необходимый для работы Apple Intelligence на iPhone. Для сравнения: серия iPhone 15 была оснащена 6 ГБ оперативной памяти, поэтому Apple решила увеличить объем до 8 ГБ в серии iPhone 16 для поддержки Apple Intelligence.

Важно отметить, что, хотя iPhone 16e и оснащен тем же чипом Apple A18, что и остальные модели шестнадцатой серии, он немного отличается. A18 на новом бюджетном смартфоне Apple имеет на одно ядро ​​меньше, предлагая 4-ядерный графический процессор, тогда как другие модели этой серии поставляются с 5-ядерным графическим процессором.

С учетом этого ожидается, что производительность iPhone 16e в повседневных задачах будет аналогична производительности других моделей из 16-ой линейки. Однако в графически требовательных приложениях, таких как игры, разница может быть более заметна.

Единственная оставшаяся тайна, связанная с iPhone 16e, — это емкость его аккумулятора. Apple обычно сообщает, на сколько часов работы рассчитан аккумулятор, но не раскрывает его фактическую емкость в мАч. Согласно Apple, iPhone 16e может работать до 6 часов дольше, чем iPhone 11, и до 12 часов дольше, чем iPhone SE.

Источник — mysmartprice