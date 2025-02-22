Samsung Galaxy S24 Ultra рвет одежду своих владельцев

Для многих владельцев Galaxy S24 Ultra одним из самых больших разочарований стал дизайн телефона. Однако дело не во внешнем виде. Угловатые края корпуса делали длительное использование устройства не самым комфортным, телефон врезался в руку. Samsung прислушалась к отзывам пользователей, и в новой модели S25 Ultra эта проблема была решена за счет закругленных краев. Благодаря этому телефон стало удобнее держать в руке, и в целом эргономика устройства значительно улучшилась.

Однако многие пользователи, которые не стали обновляться до новой модели премиум-класса и остались со своим S24 Ultra, все еще сталкиваются с этой проблемой. И, как оказалось, дискомфорт при использовании – это не единственная сложность. Некоторые пользователи жалуются на то, что острые края телефона попросту рвут карманы.

Один из владельцев Galaxy S24 Ultra поделился своим недовольством в Reddit, рассказав о том, как острые края телефона повредили его любимые джинсы.

И хотя искусственный интеллект (ИИ) оставался ключевой особенностью линейки Galaxy S25, именно обновленный дизайн S25 Ultra привлек особое внимание. Южнокорейский технологический гигант решил отказаться от классического квадратного дизайна S24 Ultra и перешел к более обтекаемым, закругленным краям в своем новом флагмане. Как оказалось, такое решение не только улучшило внешний вид и эргономику, но и сделало телефон более практичным в повседневном использовании.

Мнения пользователей

Владелец Galaxy S24 Ultra опубликовал пост на Reddit, в котором выразил свое разочарование из-за острых краев телефона. К своему посту он приложил фотографию дыры в кармане джинсов, образовавшейся из-за постоянного трения об углы устройства. Некоторые пользователи поспешили заявить, что дело в низком качестве ткани, однако другие поделились аналогичным опытом. Оказалось, что их одежда также пострадала из-за непрактичного дизайна смартфона. Некоторые также поделились фотографиями своих порванных джинсов, а другие предложили использовать чехол с закругленными краями, чтобы избежать подобных ситуаций.

С другой стороны, Galaxy S24 Ultra остается популярным смартфоном, и многие пользователи довольны своим устройством и не планируют менять его в ближайшее время. Некоторые владельцы даже не захотели переходить на новую модель из-за изменений в стилусе S Pen. И хотя телефон по-прежнему предлагает отличный набор функций, подобные инциденты могут негативно сказываться на пользовательском опыте и репутации компании.

Реакция Samsung на проблему с дизайном и изменения, внесенные в модель S25 Ultra, демонстрируют стремление компании предлагать своим пользователям максимально комфортный и беспроблемный опыт. Galaxy S25 Ultra с закругленными краями обеспечивает лучшее сцепление, повышает удобство использования и, что немаловажно, предотвращает появление дыр в карманах.