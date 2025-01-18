ТОП-12 Лучшие пароочистители и паровые швабры в 2025 году

Лучшие пароочистители и паровые швабры справятся почти с любыми загрязнениями без какой-либо химии.

Кому нужен пароочиститель или паровая швабра? Тем у кого в доме есть маленькие дети, кто страдает от аллергии и тем, кто просто хочет добиться максимальной чистоты. Пароочистители и паровые швабры уничтожают до 99,99% бактерий и микробов без применения химических средств. Вы просто заливаете воду и начинаете уборку. Мощный паровой удар все сделает за вас.

18.01.2025 Обновление Рейтинг обновлен, добавлены новые модели пароочистителей и паровых швабр.

Еще не так давно пароочиститель и паровую швабру использовали только профессиональные клинеры. Также как и лучшие пылесосы, они помогают очищать различные поверхности, устранять нежелательные запахи и бороться с микробами. Пароочистители можно применять для ткани, как это делают лучшие отпариватели и лучшие парогенераторы.

Сегодня пароочистители и паровые швабры стали незаменимыми помощниками в домашнем хозяйстве. Большой выбор моделей и марок на рынке порой приводит к затруднениям при покупке. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы составили этот рейтинг. Здесь собраны только лучшие модели, поэтому вы точно не ошибетесь с выбором.

1 KARCHER SC 3 EasyFix Plus Лучший пароочиститель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: пароочиститель

Конструкция: напольная

Потребляемая мощность: 1900 Вт

Максимальное давление пара: 3.5 бар

Время работы: 25 мин

Объем: 1 л

В комплекте: насадка для пола, насадка с мелковорсистой подушечкой, насадка-щетка, точечная насадка Плюсы Высокая мощность

Много насадок

Удобный размер Минусы Провод не сматывается

Пароочиститель Karcher SC 3 EasyFix – настоящий лидер по скорости: всего 30 секунд и он готов к работе! Большой резервуар для воды позволяет убираться долго и без перерывов. Встроенный картридж против накипи значительно продлевает жизнь аппарату.

SC 3 EasyFix — это экологичная уборка без химии, подходящая для всех твердых поверхностей в доме. Он уничтожает до 99,99% вирусов и бытовых бактерий на твердых поверхностях, обеспечивая идеальную чистоту. Благодаря множеству насадок, вы легко справитесь с любой грязью: от чистки плитки и кухонной техники до удаления загрязнений из труднодоступных мест.

Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобной подошвой, а также микрофибровая салфетка на липучке (легко крепится и снимается без контакта с грязью) – всё для комфортной уборки. Регулировка подачи пара в два уровня позволяет настроить мощность под конкретный тип загрязнения и поверхность. Ещё пароочиститель порадует удобными держателями для насадок и возможностью компактно хранить насадку для пола с удлинителями и шлангом во время перерыва. Всё это делает Karcher SC 3 EasyFix незаменимым помощником в доме, гарантируя эффективность и удобство уборки.

2 Kitfort КТ-1004-3 Лучшая паровая швабра

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 1500 Вт

Максимальная подача пара: 35 г/мин

Регулировка подачи пара: есть

Объем: 0.35 л

В комплекте: насадка-скребок, насадка-щетка, роторная насадка, точечная насадка

Вес: 1.9 кг Плюсы Простая эксплуатация

Много насадок

Регулируемая ручка

Доступная цена Минусы Маленькая емкость для воды

Иногда слетает тряпка

Этот прибор поможет вам легко устранить различные загрязнения в доме. Он предлагается в комплекте с несколькими насадками. Есть скребок для очистки окон, отпариватель для текстиля. Треугольная насадка для напольных покрытий помогает вычищать загрязнения из труднодоступных мест. Чтобы начать уборку, достаточно залить в емкость воду и включить швабру в розетку.

На корпусе прибора находится регулятор, при помощи которого можно выбрать необходимую подачу пара для конкретной поверхности. Модель имеет стильный дизайн и компактные размеры. Ее легко спрятать в шкафу. Небольшой вес и длинный шнур делают уборку комфортной и непринужденной.

3 Futula ST9000 Лучший пароочиститель по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: пароочиститель

Мощность: 1000 Вт

Максимальное давление пара: 3.5 бар

Объем бака для воды: 0.3 л

В комплекте: насадка-утюг, точечная насадка, воронка, медная щетка, нейлоновая щетка, паровой пистолет, ткань для глажки Плюсы Доступная цена

Много вариантов применения

Много насадок

Длинный провод питания Минусы Небольшой объем бака для воды

Воду нельзя доливать при использовании

Забудьте о долгой уборке с использованием вредной химии! Пароочиститель ST9000 — это экономия вашего времени и денег. Его мощный пар под давлением в 3 бара легко справляется даже с самыми стойкими загрязнениями на любых поверхностях.

В комплект входят шесть удобных насадок: нейлоновая щетка для деликатной чистки, удлинитель с острым наконечником для труднодоступных мест, насадка-отпариватель для одежды, специальная насадка для мытья окон и зеркал, насадка для регулировки подачи пара и металлическая щетка для более интенсивной очистки. В набор также входят: мягкое полотенце для насадок, мерный стаканчик и подробная инструкция на русском языке.

Мощность устройства составляет 1000 Вт, а объем резервуара для воды — 435 мл, чего достаточно для тщательной уборки пола или удаления застарелых пятен. ST9000 – это эффективный и безопасный способ поддерживать чистоту в вашем доме.

4 KARCHER SC 1 EasyFix Лучший ручной пароочиститель

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: ручной

Мощность: 1200 Вт

Максимальное давление пара: 3 бар

Объем: 0.2 л

В комплекте: насадка для пола, насадка-щетка, точечная насадка

Вес: 1.58 кг Плюсы Хорошо чистит

Компактный

Много насадок Минусы Маленький резервуар для воды

Дорогой

Это устройство, с помощью которого можно поддерживающей чистоту дома, в офисе, отеле или магазине. Оно имеет множество различных аксессуаров, упрощающих уборку.

С помощью горячего потока пара можно расправлять складки на шторах, одежде, скатерти. Точечное сопло позволяет обрабатывать труднодоступные места, сантехнические приборы, жалюзи. Есть специальная щетка для удаления стойких загрязнений в углах и стыках.

Салфетка из микрофибры легко удаляет загрязнения со стен и полов. Пароочиститель мощный и дополнен приводом длиной 4 м, поэтому имеет большой радиус действия. В резервуар входит до 0,2 л воды. Прибор быстро нагревается.

В комплекте предусмотрен мерный стакан, с помощью которого легко долить жидкость. Есть кнопка блокировки, которая предотвращает случайное включение устройства. Пароочиститель не только устраняет загрязнения, но и уничтожает более 99% бактерий. Он имеет компактный размер, им легко пользоваться. После уборки его можно разместить в шкафу.

5 Kitfort КТ-933 Пароочиститель для работы на больших площадях

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 1500 Вт

Максимальное давление пара: 4 бар

Объем бойлера: 1.8 л

Время работы: 90 мин

Максимальная подача пара: 31 г/мин

Регулировка подачи пара: есть

Объем: 1.8 л

В комплекте: насадка для пола, насадка-губка, насадка-щетка, точечная насадка

Вес: 8 кг Плюсы Удобство использования

Большой бак для воды

Удобная большая насадка Минусы Нет отметки уровня воды

Не сматывается сетевой шнур

Это многофункциональный аппарат, который может не только очищать загрязнения, но и отпаривать одежду, выполнять дезинфекцию. Он простой в использовании, с ним разберется даже новичок.

Устройство не требует добавления химических средств. Оно прекрасно очищает поверхности разного типа и идентифицируют их. Его можно применять для напольных покрытий и стен, стекла, сантехнических изделий, ванной, радиатора отопления, жалюзи и т.д.

В комплекте прилагаются насадки, позволяющие очищать труднодоступные места. На корпусе есть удобная сетка для хранения насадок. Пароочиститель отличается небольшим весом и компактными размерами, поэтому его легко использовать и хранить. Он безопасен в применении. В устройстве есть предохранительный клапан, который защищает бойлер от слишком высокого давления.

6 KARCHER SC 5 EasyFix Iron Plug Лучший премиальный пароочиститель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: пароочиститель

Конструкция: напольная

Потребляемая мощность: 2250 Вт

Максимальное давление пара: 4.2 бар

Объем бака для воды: 0.5 л

В комплекте: насадка для пола, насадка-щетка, точечная насадка Плюсы Моет натяжные потолки

Высокая мощность

Удобная конструкция

Отмывает практически все Минусы Дорогие расходники

Пароочиститель Kärcher SC 5 EasyFix — мощная машина для уборки и глажки! Это самый производительный пароочиститель в своем классе, с впечатляющим давлением пара в 4,2 бара, и к нему даже можно подключить паровой утюг. Обработка паром уничтожает до 99,99% вирусов и распространенных бактерий на твердых поверхностях, что делает его незаменимым помощником в борьбе за чистоту и гигиену в доме.

Благодаря различным насадкам, вы легко очистите кафель, плиту, вытяжку и другие поверхности, даже труднодоступные места и швы. Специальная насадка для пола EasyFix с шарниром и удобной системой фиксации салфеток обеспечивает комфортную уборку и легкую замену салфеток без контакта с грязью. Функция VapoHydro позволяет добавить горячую воду к пару для удаления особо стойких загрязнений. Мощность пара регулируется, что идеально для разных поверхностей и типов загрязнений.

Вместимость бака для воды составляет 1,5 литра, а емкость котла — 0,5 литра, при этом съемный бачок легко наполняется, исключая долгие перерывы в работе. Для удобства хранения предусмотрены отсеки для кабеля и насадок, а также специальный держатель для насадки для пола, куда можно повесить шланг и трубки на время отдыха. В общем, Kärcher SC 5 EasyFix — это надежный и многофункциональный пароочиститель, который сделает вашу уборку легкой и эффективной.

7 Endever Q-444 Лучший доступный ручной пароочиститель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: пароочиститель

Конструкция: ручная

Потребляемая мощность: 1300 Вт

Максимальное давление пара: 3.8 бар

Время работы: 20 мин

Объем бака для воды: 0.45 л

В комплекте: насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка, угловая насадка Плюсы Удобный размер

Много насадок

Доступная цена Минусы Быстро кончается вода

Универсальный пароочиститель ENDEVER Odyssey Q-444 — ваш верный помощник в поддержании чистоты и свежести дома. Благодаря высокой производительности — до 45 г пара в минуту — он легко справится даже с самыми въевшимися загрязнениями. Мощность 1300 Вт и давление пара до 3,8 бар обеспечивают безупречную уборку без химии, что гарантирует безопасность для вашей семьи.

Пароочиститель быстро нагревается (всего 4 минуты), а объем резервуара для воды — 450 мл. Длинный трехметровый шнур обеспечит свободу передвижения по всему дому без необходимости использования удлинителя. В комплекте вы найдете 9 удобных насадок для обработки различных поверхностей и труднодоступных мест. Например, специальная щетка идеально подойдет для чистки ковров, мебели и радиаторов отопления. Система двойной защиты от перегрева и автоматического отключения при низком уровне воды обеспечит безопасность эксплуатации.

8 Kitfort KT-1008 Хорошая паровая швабра для качественной уборки

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 1500 Вт

Регулировка подачи пара: есть

Объем: 0.37 л

В комплекте: насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка

Вес: 2.6 кг Плюсы Удобство использования

Компактная

Хорошо моет Минусы Тяжелая

Короткий шнур

Компактный ручной парогенератор, который способен очистить любые поверхности. Его действие основывается на влиянии разогретого пара на различные загрязнения. Пар проходит в загрязнения, размачивает и растворяет их, тряпка или щетка смывают грязь с поверхностей.

Высокая температура пара позволяет выполнять не только уборку, но и дезинфекцию. Устройство можно применять и в виде отпаривателя или стеклоочистителя. Оно подходит для очистки стен и напольных покрытий, сантехнических изделий, радиаторов отопления. С помощью него можно погладить одежду.

Прибор не требует дополнительного применения очищающих средств. В зависимости от вида очищаемой поверхности можно выбрать необходимую интенсивность пара. Поворотная щетка увеличивает маневренность устройства и помогает выполнять уборку в труднодоступных местах. В комплекте есть несколько сменных аксессуаров. Этот домашний помощник сделает уборку в вашем доме более простой и быстрой. Он имеет высокую мощность, жидкость в нем нагревается за 30 секунд.

9 Kitfort КТ-932 Универсальный пароочиститель

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 1500 Вт

Максимальное давление пара: 4 бар

Объем бойлера: 1.5 л

Время работы: 90 мин

Максимальная подача пара: 31 г/мин

Регулировка подачи пара: есть

Объем: 1.5 л

В комплекте: насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка

Вес: 7 кг Плюсы Компактный

Удобный

Стильный дизайн Минусы Не сматывается шнур

Многофункциональный прибор, который может заменить отпариватель, швабру и дезинфектор. Он обеспечивает быструю и эффективную уборку, бережно устраняет складки с деликатных материалов. В комплекте есть несколько насадок, щетки, тряпка из микрофибры. Прибор позволяет мыть полы, стены, окна, выполнять уборку в труднодоступных местах.

Горячий пар подается под давлением 4 Бар, за счет чего уничтожаются бактерии и удаляются застарелые пятна. Устройство имеет высокую мощность, бак вмещает до 1,5 л воды. Вы можете проводить уборку без перерыва в течение 1,5 часов.

Пароочиститель готов к работе сразу после включения в сеть. В нем есть регулятор мощности, за счет чего можно выставить нужный вам режим работы в зависимости от зоны использования прибора.

Длинный шланг обеспечивает высокую маневренность. Во время уборки не требуется добавление различных химических средств. Есть предохранительный клапан, который защищает от избыточного давления в бойлере.

10 KARCHER SC 2 Deluxe EasyFix Надежный пароочиститель

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 1500 Вт

Максимальное давление пара: 3.2 бар

Регулировка подачи пара: есть

Объем: 1 л

В комплекте: насадка для пола, насадка-щетка, точечная насадка

Вес: 2.7 кг Плюсы Простой в использовании

Небольшой вес

Мобильный Минусы Короткий шнур

Легкий и небольшой по размеру пароочиститель, имеющий двухступенчатый регулятор поступления пара. Пользователь может выбрать необходимый режим для очищения различных поверхностей. На ручке находится индикатор, по которому можно определить состояние прибора. Свечение красного цвета говорит о том, что устройство разогревается, зеленого – что его можно начинать использовать.

В комплект входят различные аксессуары, в том числе две удлиняющие трубки. Для их хранения предусмотрен чехол, который прикреплен на корпусе. Насадка имеет шарнир, облегчающий уборку.

Специальная салфетка крепится к насадке на липучку и быстро снимается. С помощью этого устройства можно очистить поверхности разного типа: кафель в ванной и на кухне, паркет, вытяжку. Аппарат может устранить даже серьезные загрязнения, он помогает проводить уборку в доступных местах. Есть защитный механизм блокировки от случайного нажатия клапана.

11 Kitfort КТ-1051 Отличная паровая швабра

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: паровая швабра

Конструкция: напольная

Потребляемая мощность: 1500 Вт

Объем бака для воды: 0.38 л

В комплекте: насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, угловая насадка Плюсы Легкая и маневренная

Доступная цена

Мощный пар

Много насадок Минусы Не очень удобно заливать воду

Kitfort КТ-1051 «2 в 1» – настоящий универсальный помощник для уборки! Эта модель эффективно удаляет грязь и дезинфицирует поверхности с помощью мощного пара. КТ-1051 – это, по сути, пять устройств в одном: паровая швабра, ручной пароочиститель, стеклоочиститель, отпариватель и дезинфектор – всё для идеальной чистоты в вашем доме. Забудьте о громоздких швабрах прошлого – КТ-1051 компактна и удобна в хранении. Особенно удобна она будет для владельцев небольших квартир, ведь у нее предусмотрена вертикальная парковка!

Швабра невероятно маневренна благодаря шарнирному соединению, позволяющему наклонять щетку в двух плоскостях. Тряпка крепится на липучках, а для чистки ковров в комплекте есть специальная рамка, обеспечивающая плавное скольжение. В набор входят угловая и плоская насадки для труднодоступных мест, а также три нейлоновые щетки для интенсивной чистки стойких загрязнений. Хотите вымыть окна или кафель до блеска? Просто используйте специальную насадку со скребком. А для отпаривания одежды или других тканей – насадка со скребком и тряпочкой в вашем распоряжении.

Ёмкости резервуара для воды (380 мл) хватает на непрерывную уборку до 20 минут. Удобный мерный стаканчик поможет точно отмерить нужное количество воды. Включение и выключение нагрева осуществляется кнопкой над резервуаром, а регулировка подачи пара – поворотным регулятором под ней. Хранение швабры не доставит хлопот – она занимает мало места, а длинный шнур (4,9 м) обеспечит свободу передвижения во время уборки. На ручке и корпусе есть специальные держатели для удобной сматывания кабеля. В комплекте множество насадок, которые помогут справиться с любыми загрязнениями и труднодоступными местами.

12 Bort BDR-2300-R (2018) Высокая мощность и доступная цена

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 2100 Вт

Максимальное давление пара: 4 бар

Время работы: 35 мин

Максимальная подача пара: 45 г/мин

Регулировка подачи пара: есть

Объем: 1.5 л

В комплекте: насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка

Вес: 4.7 кг Плюсы Мощный

Удобный

Несколько насадок в комплекте Минусы Короткий шланг

Маленький резервуар для воды

Это небольшой пароочиститель с высокой мощностью, позволяющий быстро и эффективно очищать различные поверхности. В комплект включены аксессуары, упрощающие уборку. Аппарат подходит для очищения плитки, различных напольных покрытий, ковров, ванны и т.д. Очистка происходит без добавления химии. Также устройство можно использовать в качестве отпаривателя. Оно бережно расправляет складки на ткани и не нарушает ее структуру, сохраняет цвет.

Прибор прекрасно показал себя при очистке автомобиля, его можно использовать и для удаления обоев. Пар подается под высокой температурой, поэтому он не только эффективно очищает загрязнения, но и удаляет болезнетворные бактерии. После обработки в доме будет чистый и увлажненный воздух.

Насадка в виде круглой щетки используется для очищения плитки, есть насадка для ковров, паркета. Также есть насадки для проработки труднодоступных мест.

Как выбрать лучший пароочиститель или паровую швабру, и их различия

Выбор между пароочистителем и паровой шваброй зависит от ваших потребностей и приоритетов. Паровая швабра — это специализированное устройство, в основном предназначенное для уборки полов, в то время как пароочиститель — более универсальный инструмент, подходящий для различных поверхностей.

Паровая швабра

Преимущества:

Удобство и скорость уборки полов.

Дезинфекция полов горячим паром.

Отсутствие необходимости в химических моющих средствах.

Доступность по цене по сравнению с пароочистителями.

Легкость в использовании и маневренность.

Недостатки:

Ограниченная функциональность — в основном только для полов.

Неэффективна для удаления сильно въевшейся грязи или пятен.

Не подходит для всех типов напольных покрытий.

Может оставить мелкие частицы грязи на поверхности, если пол не был предварительно подметен.

Пароочиститель

Преимущества:

Универсальность: подходит для очистки различных поверхностей (плитка, кафель, кухонные поверхности, ванная, шторы и т.д.).

Глубокая очистка и дезинфекция благодаря более высокой температуре пара (до 150 градусов по сравнению со 100 градусами у паровой швабры).

Удаление стойких загрязнений, жира, плесени.

Возможность использования различных насадок для разных типов поверхностей.

Недостатки:

Более высокая цена, чем у паровой швабры.

Может быть громоздким и менее маневренным, чем паровая швабра.

Требует больше времени на подготовку к работе (нагрев).

Не подходит для всех материалов (некоторые типы дерева, лака, обоев могут быть повреждены паром).

Как выбрать

При выборе учитывайте:

Тип поверхностей для уборки: Если вам нужна уборка только полов, паровой швабры будет достаточно. Для многофункциональной уборки лучше выбрать пароочиститель.

Если вам нужна уборка только полов, паровой швабры будет достаточно. Для многофункциональной уборки лучше выбрать пароочиститель. Площадь помещения: Для больших помещений мощный пароочиститель будет более эффективен, хотя и потребует больше времени.

Для больших помещений мощный пароочиститель будет более эффективен, хотя и потребует больше времени. Бюджет: Паровые швабры обычно дешевле пароочистителей.

Паровые швабры обычно дешевле пароочистителей. Наличие дополнительных функций и насадок: Обратите внимание на комплектацию и дополнительные возможности, которые могут понадобиться.

Обратите внимание на комплектацию и дополнительные возможности, которые могут понадобиться. Отзывы пользователей: Изучите отзывы о выбранных моделях перед покупкой.

В итоге, нет однозначного ответа, что лучше. Оптимальный выбор зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений.