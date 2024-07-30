Blackview BL9000 Pro против CAT S62 Pro: сравнение смартфонов с тепловизорами

Недавно, после того как компания CAT ушла с рынка смартфонов, растущий технологический бренд Blackview стал единственной компанией на рынке защищённых телефонов, использующей тепловизионную технологию FLIR. Если вы ищете защищённый и надёжный тепловизионный телефон, который не уступает CAT S62 Pro по функциональности, приложениям и совместимости, возможно, стоит обратить внимание смартфон BL9000 Pro от Blackview.

Он может похвастаться значительными улучшениями в аппаратном обеспечении, программном обеспечении и возможностях тепловидения, что делает его лучшим защищённым тепловизионным телефоном Blackview на сегодняшний день, на ровне с CAT S62 Pro или даже превосходя его.

В частности, BL9000 Pro оснащён чипсетом 5G MediaTek Dimensity 8020, 50-мегапиксельной фронтальной и тыловой камерами, дисплеем 120 Гц, сверхбыстрой зарядкой 120 Вт, двумя динамиками Harman Kardon с Harman AudioEFX и Android 14 (DokeOS 4.0).

CAT S62 Pro работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660, имеет основную камеру на 12 МП и фронтальную на 8 МП, 5.7-дюймовый IPS-экран имеет разрешение 2160×1080 и частоту 60 Гц, поддерживает стандарт быстрой зарядки Quick Charge 4.0, управляет всем этим операционная система Android 11.

Размеры Вес Размер экрана Разрешение экрана Частота обновления экрана TÜV SÜD Low Blue Light Certification Стекло экрана Прочность Водо-пылестойкость Blackview BL9000 Pro Размеры 179,5 x 82,6 x 17 мм 179,5 x 82,6 x 17 мм Вес 412 г 412 г Размер экрана ✅ 6.78 дюйма 6.78 дюйма Разрешение экрана ✅ 1080×2460 1080×2460 Частота обновления экрана ✅ 120Гц 120Гц TÜV SÜD Low Blue Light Certification ✅ Да Да Стекло экрана ✅ Corning Gorilla Glass 7 Corning Gorilla Glass 7 Прочность MIL-STD-810H MIL-STD-810H Водо-пылестойкость IP68/IP69 IP68/IP69 CAT S62 Pro Размеры 158,5 х 76,7х11,9 мм 158,5 х 76,7х11,9 мм Вес ✅ 248 г 248 г Размер экрана 5.7 дюйма 5.7 дюйма Разрешение экрана 2160×1080 2160×1080 Частота обновления экрана 60 Гц 60 Гц TÜV SÜD Low Blue Light Certification Нет Нет Стекло экрана Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6 Прочность MIL-STD-810H MIL-STD-810H Водо-пылестойкость IP68/IP69 IP68/IP69

Теперь давайте подробнее разберём ключевые отличия этих смартфонов.

Тепловизионная съёмка

BL9000 Pro оснащён тем же датчиком FLIR Lepton 3.5, что и CAT S62 Pro, с разрешением 160×120 — в четыре раза больше, чем у предыдущих моделей — что обеспечивает самую чёткую тепловизионную съёмку на сегодняшний день. Кроме того, Blackview BL9000 Pro имеет эксклюзивное приложение MyFLIR Pro и представляет функцию визуализации MSX с режимом «картинка в картинке», помогающую пользователям точнее проводить измерения.

Ещё более интересным моментом является новая функция оповещения, которая обнаруживает температурные аномалии и формирует аналитические отчёты. Более того, BL9000 Pro поддерживает Teledyne FLIR Mobile SDK, что позволяет разработчикам Android и iOS интегрировать и использовать технологию тепловизионной съёмки FLIR в мобильных приложениях для более удобного пользовательского опыта.

Дисплей и дизайн

Чтобы обеспечить лучший визуальный опыт, BL9000 Pro оснащён более крупным и чётким 6,78-дюймовым 2,4K-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, что значительно улучшает качество просмотра по сравнению с 5,7-дюймовым 60-герцовым экраном CAT S62 Pro. Кроме того, BL9000 Pro выдерживает падения с высоты до 1,2 метра и может быть погружен в воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут, что делает его идеальным для использования в сложных рабочих условиях на открытом воздухе.

Производительность

Разница в производительности между этими двумя телефонами довольно существенна. CAT S62 Pro использует 4G Qualcomm Snapdragon 660, в то время как Blackview BL9000 Pro оснащён 5G MediaTek Dimensity 8020. Что касается хранилища, BL9000 Pro предлагает до 36 ГБ ОЗУ (12 ГБ ОЗУ + до 24 ГБ расширения ОЗУ), 512 ГБ ПЗУ и поддерживает до 1 ТБ расширяемого хранилища. По сравнению с ограниченной памятью S62 Pro, BL9000 Pro может обрабатывать больше приложений одновременно и хранить больше фотографий, видео и файлов.

Камера

Blackview BL9000 Pro оснащён 50-мегапиксельной основной камерой Samsung ISOCELL GN5, а также 13-мегапиксельным сверхширокоугольным и сверхмакрообъективом. Для селфи и видеозвонков фронтальная камера BL9000 Pro с высоким разрешением 50 МП, очевидно, превосходит 8-мегапиксельную камеру CAT S62 Pro.

Что касается записи видео, то и фронтальная, и задняя камеры BL9000 Pro поддерживают видео с разрешением 4K, что делает его подходящим инструментом для создания видеоблогов и коротких видеороликов. Благодаря новейшему алгоритму обработки изображений ArcSoft 8.0 и улучшениям камеры на основе искусственного интеллекта вы будете выглядеть великолепно в любое время и в любом месте.

Аккумулятор и аудио

Blackview BL9000 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 8800 мАч и сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 Вт, полная зарядка которой занимает всего 53 минуты. BL9000 Pro также имеет два динамика Harman Kardon Smart-PA со звуковой технологией Harman AudioEFX.

ОС

Blackview BL9000 Pro поставляется с последней версией Android 14 и программной оболочкой DokeOS 4.0. По сравнению с Android 11 в CAT S62 Pro, BL9000 Pro предлагает более продвинутые функции, более плавный пользовательский интерфейс и улучшенную безопасность.

Цена

CAT S62 Pro сейчас можно найти по цене около 40 тысяч рублей, в то время Blackview BL9000 Pro стоит на 10 тысяч дороже — в районе 50000 рублей.

Что выбрать?

В целом, Blackview BL9000 Pro превосходит CAT S62 Pro по производительности, памяти, камере, аккумулятору, звуку и ОС. Он также обладает всеми передовыми функциями тепловизора, ранее лицензированными FLIR исключительно для CAT. Если вы ищете прочный телефон с тепловизором, который предлагает отличную ценность, скорее всего, стоит обратить внимание на Blackview BL9000 Pro, даже несмотря на то, что он стоит немного дороже.