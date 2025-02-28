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Все, что умеет кнопка действия в iPhone 16e

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.02.2025
5 Просмотров 0
Все, что умеет кнопка действия в iPhone 16e

В iPhone 16e появилась кнопка действия, ранее доступная только в iPhone 15 Pro, а теперь и во всех моделях iPhone 16. Эта кнопка заменяет классический переключатель «Звонок/Без звука», который был в iPhone с 2007 года.

Кнопка действия предлагает больше возможностей, позволяя пользователям выбирать быстрый доступ к камере, фонарику, голосовым заметкам, режимам фокусировки, переводу и функциям специальных возможностей, таким как масштабирование. Кроме того, её можно связать с ярлыками для расширения функциональности.

Как настроить кнопку действия

Настройка кнопки действия осуществляется через приложение «Настройки», где можно назначить различные действия. Жест нажатия и удержания с тактильной обратной связью обеспечивает запуск нужного действия.

Функции кнопки действия iPhone 16e:

  • Специальные возможности: Предоставляет доступ к настройкам VoiceOver, масштабированию, AssistiveTouch и другим функциям.
  • Ярлыки: Позволяет открывать любимые приложения или запускать ярлыки, созданные в приложении «Ярлыки», например, для отправки сообщений, воспроизведения плейлистов или управления устройствами умного дома.
  • Режим «Без звука»: Включает или выключает беззвучный режим для звонков и уведомлений.
  • Камера: Позволяет делать фото, селфи, видео, портреты или портретные селфи одним нажатием кнопки.
  • Фонарик: Включает или выключает фонарик на задней панели устройства.
  • Фокус: Активирует или деактивирует режим фокусировки.
  • Увеличение: Активирует приложение «Лупа» для увеличения мелкого текста или объектов.
  • Перевод: Запускает приложение «Перевод» для перевода разговоров или текста.
  • Голосовые заметки: Запускает или останавливает запись голосовых заметок.

Элементы управления в iOS 18:

В iOS 18 можно назначить кнопке действия элементы управления из Пункта управления, такие как темный режим, режим «В самолете» и другие [citation:8].

Доступные элементы управления в iOS 18:

  • Калькулятор
  • Секундомер
  • Будильник
  • Дом
  • Таймер
  • Темный режим
  • Сканирование QR-кода
  • Режим «В самолете»
  • Сотовые данные
  • Персональная точка доступа
  • Быстрая заметка
  • Пульт
  • Кошелек
  • Tap to Cash
  • Пинг моих часов
  • Visual Intelligence

Visual Intelligence на iPhone 16e:

Visual Intelligence, функция на основе искусственного интеллекта, позволяет камере распознавать места и объекты вокруг вас. Она может обобщать и переводить текст, читать текст вслух, выполнять поиск в Google и взаимодействовать с ChatGPT.

Ранее считалось, что для этой функции требуется дополнительная кнопка, но на iPhone 16e её можно назначить кнопке действия или активировать через Пункт управления. Apple планирует добавить Visual Intelligence на iPhone 15 Pro в будущем обновлении. Но работает это не во всех странах.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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