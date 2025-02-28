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Huawei выпустит Mate 70 Pro Premium Edition. Чем он отличается от Mate 70 Pro?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.02.2025
246 Просмотров 0
Huawei выпустит Mate 70 Pro Premium Edition Чем он отличается от Mate 70 Pro

Компания Huawei официально анонсировала выход Huawei Mate 70 Pro Premium Edition. Он поступит в продажу в Китае 5 марта. Huawei поделилась этой информацией через свои официальные каналы, сообщив цены, конфигурации и доступность устройства.

Huawei Mate 70 Pro Premium Edition будет доступен в трех вариантах хранения: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти по цене 6199 юаней (около 850 долларов), 12 ГБ + 512 ГБ за 6999 юаней (около 960 долларов) и топовая версия с 12 ГБ + 1 ТБ за 7699 юаней (примерно 1055 долларов). Эта цена делает Premium Edition на 3000 юаней дороже, чем стандартный Huawei Mate 70 Pro. Оригинальная версия стоит от 6499 юаней (около 890 долларов ).

Смартфон можно будет приобрести в Китае через официальный интернет-магазин Huawei, фирменные магазины Huawei Experience, авторизованные платформы электронной коммерции и розничные сети. Он будет доступен в таких цветах, как еловый зеленый, гиацинт, фиолетовый, белоснежный и черный обсидиан.

Дизайн и характеристики

Что касается дизайна, Huawei Mate 70 Pro Premium Edition остался верен стандартной модели. Он оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2832 x 1316 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, высокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 1440 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц. Для защиты экрана используется стекло Huawei Kunlun Glass 2.

Huawei Mate 70 Pro Premium Edition

На задней панели установлена система из четырех камер. Основная 50-мегапиксельная камера с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и оптической стабилизацией изображения (OIS), 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 48-мегапиксельная телеобъективная камера. Спереди находится 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 3D TOF-датчик для биометрической аутентификации.

В чем отличие?

Основное отличие Premium Edition от стандартного Mate 70 Pro заключается в чипсете. В Premium Edition используется «облегченная» версия процессора Kirin 9020 с конфигурацией ядер 1 x 2,40 ГГц + 3 x 2,00 ГГц + 4 x 1,60 ГГц. В то время как стандартная версия Mate 70 Pro имеет конфигурацию 1 x 2,50 ГГц + 3 x 2,15 ГГц + 4 x 1,60 ГГц. Несмотря на небольшое снижение тактовой частоты, производительность Premium Edition останется на высоком уровне.

Устройство работает на HarmonyOS Next и поддерживает экосистему Huawei Pure HarmonyOS. Оно также получило защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки 80 Вт. Стандарт защиты от пыли и воды IP68/69 гарантирует надежность и долговечность устройства.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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