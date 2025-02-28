Главная » Разное Apple обвинили во лжи по поводу «углеродной нейтральности» Разное Apple обвинили во лжи по поводу «углеродной нейтральности» Анатолий Пшеницын 0 Просмотров

Apple столкнулась с юридическими проблемами из-за заявлений об «углеродной нейтральности» Apple Watch Series 9, SE и Ultra 2. Покупатели подали иск в суд США, утверждая, что компания вводит в заблуждение, заявляя, что эти модели часов являются «углеродно-нейтральными». В иске, поданном в федеральный суд Сан-Хосе, утверждается, что Apple Watch Series 9, SE и Ultra 2 не соответствуют заявленной углеродной нейтральности.

Истцы, представляющие собой группу владельцев Apple Watch Series 9, SE и Ultra 2, утверждают, что они либо не стали бы покупать эти часы, либо заплатили бы за них меньше, если бы знали правду об их воздействии на окружающую среду. Они утверждают, что компания вводит потребителей в заблуждение, представляя свои часы как «углеродно-нейтральные», при этом полагаясь на проекты по компенсации выбросов углерода, которые, по их мнению, не обеспечивают реального сокращения выбросов.

В чем конкретно обвиняют Apple

В частности, в иске подвергаются сомнению два проекта, на которые опирается Apple для достижения своих целей по углеродной нейтральности: проект Chyulu Hills в Кении и проект Guinan в Китае. Истцы утверждают, что эти проекты не привели к дополнительному сокращению выбросов углерода. Все из-за того, что большая часть земель в кенийском проекте уже находилась в национальном парке, где вырубка лесов была запрещена. Земли в китайском проекте были покрыты деревьями еще до его начала проекта. В жалобе подчеркивается, что сокращение выбросов углерода произошло бы независимо от участия компании или существования этих проектов. Таким образом, утверждения Apple о нейтральности выбросов углерода считаются ложными и вводящими в заблуждение.

Кроме того, истцы подчеркивают, что экологическая устойчивость является важным фактором при покупке для 70% потребителей в США и Канаде, ссылаясь на исследование Национальной федерации розничной торговли и IBM. В иске ставится цель добиться прекращения маркетинга Apple Watch Series 9, SE и Ultra 2 как «углеродно-нейтральных» и возмещения неопределенного ущерба.

Стоит отметить, что заявления Apple об «углеродной нейтральности» также вызвали критику со стороны европейских экологических групп и организаций по защите прав потребителей. Европейский Союз планирует запретить заявления об углеродной нейтральности в маркетинговых материалах, если они основаны на компенсации выбросов.

Позиция Apple

В свою очередь, Apple утверждает, что сократила выбросы от производства часов на 81% по сравнению с 2015 годом и использует лесные плантации и проекты восстановления лесов для компенсации оставшихся выбросов. Компания заявляет, что высаживает достаточно деревьев, чтобы компенсировать выбросы, связанные с производством, доставкой и зарядкой часов в течение всего срока службы. Однако критики утверждают, что такой подход имеет лишь временный эффект. Деревья со временем могут вырубить для производства бумаги, что приведет к высвобождению углерода обратно в атмосферу.

Пока Apple не предоставила комментарии по поводу текущего иска.

Источник — wccftech