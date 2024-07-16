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iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут доступны в новом цвете

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.07.2024
344 Просмотра 0
iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут доступны в новом цвете

По сообщениям инсайдеров из Китая, предстоящие модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут доступны в новом цвете «розовый». Эта информация подтверждает предыдущие слухи.

Согласно информации от китайского инсайдера Weibo OvO Baby Sauce OvO, новый цвет для iPhone 16 Pro будет просто «розовый», а не «розовое золото», предложенный Apple впервые еще в 2015 году для iPhone 6S.

OvO Baby Sauce OvO

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо предполагает, что iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут доступны в черном, белом, серебристом, сером («Natural Titanium») и розовом цветах. Он также утверждает, что существующий цвет Blue Titanium будет заменен на новый «розовый» титановый.

По мнению Куо, iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут предлагаться в черном, зеленом, розовом, синем и белом цветах, в то время как iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут доступны в черном, зеленом, розовом, синем и желтом цветах. Он также упоминает, что Apple может переименовать некоторые существующие цвета, как это было с «White» на iPhone 12, который стал «Starlight» на iPhone 13.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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