По сообщениям инсайдеров из Китая, предстоящие модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут доступны в новом цвете «розовый». Эта информация подтверждает предыдущие слухи.

Согласно информации от китайского инсайдера Weibo OvO Baby Sauce OvO, новый цвет для iPhone 16 Pro будет просто «розовый», а не «розовое золото», предложенный Apple впервые еще в 2015 году для iPhone 6S.

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо предполагает, что iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут доступны в черном, белом, серебристом, сером («Natural Titanium») и розовом цветах. Он также утверждает, что существующий цвет Blue Titanium будет заменен на новый «розовый» титановый.

По мнению Куо, iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут предлагаться в черном, зеленом, розовом, синем и белом цветах, в то время как iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут доступны в черном, зеленом, розовом, синем и желтом цветах. Он также упоминает, что Apple может переименовать некоторые существующие цвета, как это было с «White» на iPhone 12, который стал «Starlight» на iPhone 13.