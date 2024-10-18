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Владельцы iPhone 16 на iOS 18 столкнулись с проблемой быстрой разрядки батареи

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.10.2024
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Пользователи iPhone 16 на iOS 18 столкнулись с проблемой быстрой разрядки батареи

Многие пользователи iPhone 16 c iOS 18, сообщают о проблеме быстрой разрядки батареи. Это не единичные случаи – в интернете опубликовано множество сообщений о подобных случаях, в основном касающихся всех моделей новой линейки iPhone под управлением iOS 18. Жалобы поступают из различных источников, включая Reddit, сообщества поддержки Apple и форумы MacRumors. Проблема проявляется даже в режиме ожидания, когда телефон не используется активно.

Некоторые пользователи отмечают улучшение ситуации после обновления до iOS 18.0.1 или бета-версии iOS 18.1, однако для многих проблема сохраняется. Apple пока не признала существование этой проблемы. Поэтому, если вы столкнулись с быстрой разрядкой батареи на iPhone 16 под управлением iOS 18, то пока неизвестно, насколько распространён этот баг, и есть ли гарантия, что это исправится в ближайшее время.

Временные решения могут включать отключение таких функций, как «Всегда включенный дисплей», ProMotion, фоновое обновление приложений и удаление виджетов. Эти действия могут несколько улучшить ситуацию, но ограничивают функциональность телефона. Также некоторые пользователи сообщают об успехе после полного сброса настроек к заводским, хотя это не гарантирует решение проблемы.

В целом, если вы столкнулись с проблемой быстрой разрядки батареи на iPhone 16 с iOS 18, на данный момент наиболее эффективным решением будет ожидание исправления от Apple в будущих обновлениях iOS. Временные меры, описанные выше, могут лишь частично решить проблему. Рекомендуется следить за обновлениями программного обеспечения от Apple.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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