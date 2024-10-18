Владельцы iPhone 16 на iOS 18 столкнулись с проблемой быстрой разрядки батареи

Многие пользователи iPhone 16 c iOS 18, сообщают о проблеме быстрой разрядки батареи. Это не единичные случаи – в интернете опубликовано множество сообщений о подобных случаях, в основном касающихся всех моделей новой линейки iPhone под управлением iOS 18. Жалобы поступают из различных источников, включая Reddit, сообщества поддержки Apple и форумы MacRumors. Проблема проявляется даже в режиме ожидания, когда телефон не используется активно.

Некоторые пользователи отмечают улучшение ситуации после обновления до iOS 18.0.1 или бета-версии iOS 18.1, однако для многих проблема сохраняется. Apple пока не признала существование этой проблемы. Поэтому, если вы столкнулись с быстрой разрядкой батареи на iPhone 16 под управлением iOS 18, то пока неизвестно, насколько распространён этот баг, и есть ли гарантия, что это исправится в ближайшее время.

Временные решения могут включать отключение таких функций, как «Всегда включенный дисплей», ProMotion, фоновое обновление приложений и удаление виджетов. Эти действия могут несколько улучшить ситуацию, но ограничивают функциональность телефона. Также некоторые пользователи сообщают об успехе после полного сброса настроек к заводским, хотя это не гарантирует решение проблемы.

В целом, если вы столкнулись с проблемой быстрой разрядки батареи на iPhone 16 с iOS 18, на данный момент наиболее эффективным решением будет ожидание исправления от Apple в будущих обновлениях iOS. Временные меры, описанные выше, могут лишь частично решить проблему. Рекомендуется следить за обновлениями программного обеспечения от Apple.