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Автомобили и мототехника

Apple тайно сотрудничала с BYD для создания электромобиля

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.10.2024
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Apple тайно сотрудничала с BYD для создания электромобиля

Apple прекратила свой амбициозный проект беспилотных автомобилей «Титан». Компания потратив на него около 10 миллиардов долларов за десять лет. Несмотря на закрытие проекта, новые отчеты раскрывают некоторые интересные детали. Оказывается Apple, на протяжении нескольких лет сотрудничала с китайским автопроизводителем BYD. Предметом сотрудничества была разработка специализированных батарей для электромобилей.

Партнерство, начавшееся примерно в 2017 году, фокусировалось на создании батарей с использованием литий-железо-фосфатных (LFP) элементов. Они должны были обеспечить больший запас хода и повышенную безопасность. Аналогов, которой в то время еще не существовало.

Инженеры Apple внесли свой опыт в области усовершенствованных батарейных блоков и теплового управления. BYD, в свою очередь, предоставила свои производственные знания и достижения в области LFP-батарей. BYD продемонстрировала Apple раннюю версию своей батареи Blade. Данная разработка впечатлила руководство Apple своей безопасностью и емкостью. Хотя Apple в итоге отказалась от партнерства с BYD и рассматривала другие варианты.

батарея Blade от BYD

Причина прекращения сотрудничества не раскрывается. Возможно, прекращение отношений связано со сложностями реализации проекта «Титан». Экономические факторы, связанные с производством электромобилей, также могли сыграть свою роль. Несмотря на неудачу «Проекта Титан», Apple получила ценный опыт в робототехнике, искусственном интеллекте, батареях и других областях, что может быть использовано в будущих проектах.

BYD, в свою очередь, использовала полученные знания для разработки своей успешной батареи Blade, которая стала ключевым фактором роста компании.

Важно отметить, что Apple не владеет технологиями, используемыми в нынешних батареях Blade BYD. В проекте со стороны Apple участвовали такие ключевые фигуры, как Александр Хитцингер (бывший руководитель Volkswagen и Porsche) и Муджиб Иджаз (бывший сотрудник A123 Systems).

Источник — Bloomberg

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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