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Изображения OnePlus 13 показали изменения в дизайне

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.10.2024
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Изображения OnePlus 13 показали изменения в дизайне

OnePlus готовится к выпуску своего нового флагманского смартфона OnePlus 13, запланированного на октябрь в Китае. Это подтвердил руководитель компании. Также ожидается скорый международный релиз.

В сети появились изображения OnePlus 13, демонстрирующие эволюцию дизайна OnePlus. Задняя панель сохраняет характерный крупный круглый блок камер. На фотографиях можно заметить вариант черного цвета с текстурированной поверхностью. OnePlus продолжает сотрудничество с Hasselblad, об этом свидетельствует логотип логотип, размещенный рядом с блоком камер. На другом снимке нам показали белый вариант смартфона. Рядом с ним, можно также заметить Oppo Find X8.

OnePlus 13 с Oppo Find X8

Изображения указывают на более плоский корпус OnePlus 13 по сравнению с предыдущей моделью. При этом, традиционный трехпозиционный переключатель Alert Slider остался на левой стороне устройства.

Экран

Подтверждено, что OnePlus 13 будет первым смартфоном компании с экраном X2 от BOE. Первые изображения подтверждают тонкие рамки и центральное расположение фронтальной камеры в вырезе.

OnePlus 13 экран

По слухам, новый OnePlus получит 6,8-дюймовый 2K-дисплей с микроизогнутым стеклом и технологией LTPO для адаптивной частоты обновления. Хотя OnePlus 12 имел немного больший 6,82-дюймовый экран, OnePlus 13 обещает улучшенную матрицу, о чем заявил руководитель компании в Китае. Ожидается улучшенная яркость и технология адаптивной частоты обновления по зонам экрана. В OnePlus 12 разрешение составляло 3168×1440 пикселей, частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 4500 нит.

Чип и аккумулятор

OnePlus 13, как ожидается, будет оснащен новейшим флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 следующего поколения, анонс которого состоится в октябре.

OnePlus 13

Емкость аккумулятора OnePlus 13 предположительно составит около 6000 мАч (возможно 5840 мАч), что больше, чем 5400 мАч у OnePlus 12. Ожидается поддержка быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки. Также возможна поддержка магнитной зарядки, либо напрямую, либо с использованием специального чехла.

Камеры

Задняя панель, предположительно, будет оснащена тройной 50-мегапиксельной камерой. Основная камера, вероятно, будет использовать тот же 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-808, что и OnePlus 12. Однако, сверхширокоугольный и телеобъектив будут обновлены (в OnePlus 12 они имеют разрешение 48 Мп и 64 Мп соответственно).

OnePlus 13 должен соответствовать стандартам пыле- и влагозащиты IP68 и/или IP69 (IP65 у OnePlus 12).

В качестве одного из улучшений рассматривается замена оптического подэкранного сканера отпечатков пальцев на ультразвуковой, который обеспечит более широкую зону распознавания.

Источник — weibo.cn

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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