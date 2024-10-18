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Nubia Red Magic 10 Pro: дата выхода и ожидаемые характеристики

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.10.2024
4 Просмотра 0
Nubia Red Magic 10 Pro дата выхода и ожидаемые характеристики

Новый игровой смартфон Nubia Red Magic 10 Pro получил сертификацию MIIT в Китае. Это подтверждает скорый выпуск устройства, предположительно уже в ноябре. Смартфон обнаружен на сайте сертификации под номером модели NX789J. Прошлогодний Red Magic 9 Pro имел номер модели (NX769J), что указывает на продолжение линейки.

В целом, сертификация MIIT не раскрывает подробных технических характеристик. Однако, ожидается, что новый смартфон будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Elite.

Nubia Red Magic 10 сертификация

В отличие от других флагманов на Snapdragon 8 Elite, таких как Xiaomi 15, OnePlus 13, Honor Magic 7, iQOO 13 и Realme GT 7 Pro, Red Magic 10 Pro будет полностью ориентирован на игровой опыт. Это подразумевает наличие независимого игрового чипа, продвинутой системы активного охлаждения, и специальных игровых кнопок. Одной из ключевых особенностей станет, по слухам, батарея емкостью более 6500 мАч. Такое решение сделает его смартфоном с самым большим аккумулятором среди устройств на Snapdragon 8 Elite.

Предполагается, что Red Magic 10 Pro будет оснащен полноэкранным OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Также он получит новую технологию фронтальной камеры под экраном. Эти характеристики представляют собой значительное улучшение по сравнению с предшественником, Red Magic 9 Pro. Для сравнения, Red Magic 9 Pro имел 6,8-дюймовый экран BOE Q9+ с соотношением экрана к корпусу 93,7%, чип Snapdragon 8 Gen 3, оперативную память LPDDR5X, хранилище UFS 4.0 и аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой 80 Вт зарядки. Он также включал в себя фирменный чип Red Core R2 Pro и вентилятор из нового сплава для улучшенного охлаждения.

Таким образом, Red Magic 10 Pro обещает стать ещё более мощным и производительным игровым смартфоном.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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