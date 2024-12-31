logo-daboom новый год
Главная » Интернет и ПО » Владельцы Galaxy S25 получат Gemini Advanced в подарок
Интернет и ПОСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Владельцы Galaxy S25 получат Gemini Advanced в подарок

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.12.2024
0 Просмотров 0
Владельцы Galaxy S25 получат Gemini Advanced в подарок

Сотрудничество Samsung и Google становятся всё теснее. После совместной работы над Wear OS 3 и Android XR-гарнитурой, появилась новая информация. Возможно, покупатели Galaxy S25 получат бесплатный доступ к Gemini Advanced. Это означает, что владельцы новых смартфонов Samsung могут получить доступ к платной подписке на продвинутый ИИ Google Gemini Advanced. Обычно эта возможность стоит $19.99 в месяц.

Эти данные были получены из кода последней бета-версии приложения Google. Предполагается, что период бесплатного доступа будет разный, в зависимости от модели телефона. Три месяца для Galaxy S25, шесть месяцев для Galaxy S25+ и целый год для Galaxy S25 Ultra. Важно отметить, что эта информация пока неофициальная. Она основана лишь на анализе кода приложения. Однако, если это действительно так, то включение такой функции в приложение Google до запуска Galaxy S25 подтверждает достоверность утечки.

Сам факт возможного предложения Gemini Advanced в качестве бонуса к покупке Galaxy S25 логичен, учитывая фокус Samsung на интеграции ИИ-функций в свои флагманские устройства и высокое качество Gemini Advanced как одного из передовых ИИ-помощников. Остаётся ждать официального подтверждения от Samsung и Google, которое, вероятно, состоится во время анонса серии Galaxy S25, ожидаемого 22 января 2025 года. Тогда мы узнаем все подробности этого потенциально выгодного предложения.

Источник — androidauthority

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.