Владельцы Galaxy S25 получат Gemini Advanced в подарок

Сотрудничество Samsung и Google становятся всё теснее. После совместной работы над Wear OS 3 и Android XR-гарнитурой, появилась новая информация. Возможно, покупатели Galaxy S25 получат бесплатный доступ к Gemini Advanced. Это означает, что владельцы новых смартфонов Samsung могут получить доступ к платной подписке на продвинутый ИИ Google Gemini Advanced. Обычно эта возможность стоит $19.99 в месяц.

Эти данные были получены из кода последней бета-версии приложения Google. Предполагается, что период бесплатного доступа будет разный, в зависимости от модели телефона. Три месяца для Galaxy S25, шесть месяцев для Galaxy S25+ и целый год для Galaxy S25 Ultra. Важно отметить, что эта информация пока неофициальная. Она основана лишь на анализе кода приложения. Однако, если это действительно так, то включение такой функции в приложение Google до запуска Galaxy S25 подтверждает достоверность утечки.

Сам факт возможного предложения Gemini Advanced в качестве бонуса к покупке Galaxy S25 логичен, учитывая фокус Samsung на интеграции ИИ-функций в свои флагманские устройства и высокое качество Gemini Advanced как одного из передовых ИИ-помощников. Остаётся ждать официального подтверждения от Samsung и Google, которое, вероятно, состоится во время анонса серии Galaxy S25, ожидаемого 22 января 2025 года. Тогда мы узнаем все подробности этого потенциально выгодного предложения.

Источник — androidauthority