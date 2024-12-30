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ARMOR — система зрения для роботов от Apple

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.12.2024
867 Просмотров 0
ARMOR - система зрения для роботов от Apple

В сентябре 2020 года компания Apple запатентовала технологию автономных систем принятия решений для транспортных средств, и один из инженеров Apple, Мартин Левин, на своей странице LinkedIn демонстрировал изображение большого робота-гуманоида, над которым, судя по всему, он работал. Сегодня же появилось видео с новым продуктом Apple — робот с системой предотвращения столкновений ARMOR, разработанной совместно с Университетом Карнеги-Меллон.

Система ARMOR решает проблему «слепоты» роботов-гуманоидов, используя небольшие интеллектуальные датчики глубины, расположенные на их руках. Эти датчики (ToF) обеспечивают почти полное пространственное восприятие, позволяя роботу лучше «видеть» окружающую среду. За обработку данных отвечает искусственный интеллект на основе трансформаторной модели, который обучается на движениях человека, что позволяет роботу динамически планировать свои действия.

Результаты впечатляют: ARMOR снижает количество столкновений на 63,7%, значительно улучшая навигацию робота в сложных и многолюдных местах. Более того, алгоритм ARMOR-Policy в 26 раз быстрее традиционных методов планирования, что гарантирует быстроту реакции робота.

Технология ARMOR сделает роботов-гуманоидов более безопасными и эффективными в различных условиях. Это важный шаг в развитии робототехники, приближающий нас к созданию более надежных и безопасных роботов для различных задач.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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