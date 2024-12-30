Nintendo Switch 2 выйдет 28 марта 2025 года, но это не точно

В сети гуляют слухи о скором выходе Nintendo Switch 2. Дата релиза — главный вопрос. Итальянский ресурс UAGNA заявил, что аксессуары для Switch 2 (как от Nintendo, так и от сторонних производителей) появятся в продаже 28 марта 2025 года. Это намекает на релиз самой консоли в этот же день. Хотя информация требует проверки, она не кажется совсем уж неправдоподобной. Ранее уже появлялись слухи о январском анонсе и мартовском релизе. Также была информация о старте продаж 8 января 2025 года.

Если верить утечкам, Switch 2 выйдет гораздо быстрее своего предшественника. Оригинальный Switch анонсировали задолго до выхода, в октябре 2016 года. Релиз состоялся 3 марта 2017 года. Таким образом, если информация верна, Nintendo может уложиться в аналогичные сроки. Анонс в январе 2025 года, релиз в марте.

Что известно о характеристиках

Характеристики Switch 2 уже неоднократно появлялись в утечках. Nintendo снова сотрудничает с Nvidia, используя модифицированный чип Tegra 239 — вариант SoC Orin 2018 года. Чип будет иметь восьмиядерный процессор ARM Cortex-A78AE и графический процессор Ampere с 2048 ядрами CUDA. Ожидается поддержка NVIDIA DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction.

Однако, есть информация, что 4K разрешение и 30 кадров в секунду будут доступны только в режиме подключения к телевизору. Если это так, то для 2025 года это не очень впечатляющие показатели. Консоли от Sony и Microsoft предлагают 60 и даже 120 кадров в секунду уже давно.

Аналитики DFC Intelligence прогнозируют продажи Switch 2 в 80 миллионов экземпляров к 2028 году. Но успех в значительной степени будет зависеть от игр. Даже при наличии обратной совместимости с играми для оригинального Switch, для привлечения покупателей потребуются новые эксклюзивные проекты. Ожидается, что Switch 2 будет гибридной консолью, с возможностью игры как в портативном, так и в стационарном режиме.

Также предполагается наличие 8-дюймового LCD-экрана и поддержка апскейла до 4К. Слухи о новых джойконах с датчиками Холла для предотвращения дрифта стиков также активно обсуждаются. Разработчики уже получили доступ к девкитам консоли. Ожидается выпуск множества новых игр, включая порты Hi-Fi Rush и Final Fantasy 7 Rebirth. Eurogamer предполагает, что Switch 2 будет поддерживать как картриджи, так и цифровые версии игр первой Switch.