Владельцы Galaxy S22 Ultra недовольны обновлением One UI 6.1

Обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 Ultra вышло в сентябре 2024 года. После чего принесло с собой серьезные проблемы для многих пользователей. Обновление позиционировалось как улучшение, включающее расширенные функции искусственного интеллекта Galaxy AI.

На практике оно привело к массовым сбоям в работе смартфонов. Пользователи сообщают о таких проблемах, как бесконечные циклы перезагрузки (бутлупы), случайных зависаниях, замедлении работы и нестабильном подключении Wi-Fi. Ситуация настолько серьезная, что многие устройства фактически превратились в «кирпичи», став полностью неработоспособными.

Проблема носит массовый характер. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения на форумах Samsung и в социальных сетях. Пользователи жалуются не только на технические неудобства. Значительные финансовые потери, связанные с потерей данных и высокими расходами на ремонт, также имеют место.

Сервисные центры Samsung, как сообщается, диагностируют поломку как неисправность материнской платы. Они предлагают дорогостоящий ремонт, стоимость которого может достигать 480 долларов. При этом многие устройства находятся вне гарантийного срока. Пользователи вынуждены оплачивать ремонт из собственного кармана, несмотря на то, что проблема явно вызвана неисправностью программного обеспечения.

Такое бывало и раньше

Стоит отметить, что это не первый случай, когда обновление One UI 6.1 вызывает такие серьезные проблемы на Galaxy S22 Ultra. Ранее в этом году Samsung уже отзывала данное обновление после аналогичных жалоб пользователей. После исправления ошибок обновление было выпущено заново, но, к сожалению, проблема повторилась, что вызывает серьезные опасения по поводу качества контроля и тестирования обновлений со стороны Samsung.

Возникает вопрос об ответственности Samsung перед своими клиентами. Обещания компании о дальнейшем выпуске обновлений Android выглядят весьма сомнительно в свете таких серьезных сбоев, и остается неясным, предпримет ли компания какие-либо меры, чтобы компенсировать ущерб, понесенный пользователями, или же предпочтет игнорировать проблему, рискуя серьёзно подорвать доверие к своей продукции. Ситуация требует пристального внимания со стороны как пользователей, так и регулирующих органов.

Источник — sammobile