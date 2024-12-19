Проект Amethyst: Sony и AMD планируют новое поколение игр

Sony и AMD объединяют усилия в амбициозном проекте Amethyst. Он направлен на революцию в игровой графике и игровом процессе с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Это не просто очередное обновление, а долгосрочное партнерство. Оно обещает изменить ландшафт игровой индустрии. Главный архитектор PlayStation 5, Марк Черни, лично представил проект, подчеркнув его масштаб и потенциал.

Ключевая цель проекта Amethyst — создание идеальной архитектуры для машинного обучения. Она будет оптимизирована для обработки нейронных сетей, особенно легких сверточных нейронных сетей (CNN). Данные сети необходимы для обработки графики в реальном времени. Это позволит существенно улучшить качество графики в играх. Также расширятся возможности таких технологий, как трассировка лучей и трассировка пути. Более того, проект нацелен на «демократизацию» машинного обучения. Он предоставит разработчикам игр доступ к мощным инструментам и библиотекам, упрощая интеграцию ИИ как в графические, так и в игровые механики.

Проект Amethyst не ограничивается эксклюзивным использованием в консолях PlayStation. Sony и AMD стремятся создать технологии, которые будут применимы на различных платформах, включая ПК и облачные сервисы. Это амбициозная цель, которая может привести к значительным изменениям в игровой индустрии в целом. Опыт AMD в разработке архитектуры RDNA и опыт Sony в создании таких проектов, как PS5 Pro, будут объединены для достижения этих целей.

Сроки реализации

Конкретные сроки реализации проекта пока не объявлены. Но Черни намекнул, что результаты сотрудничества могут появиться через несколько лет, возможно, к выходу PlayStation 6. Это подчеркивает масштаб и сложность проекта Amethyst, который не просто улучшает существующие технологии, а создает совершенно новые возможности для будущего игровой индустрии. В целом, совместная работа Sony и AMD в рамках проекта Amethyst представляет собой значительный шаг вперед в использовании машинного обучения и ИИ для улучшения графики и игрового процесса.

Источник — winfuture