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В Москве появилась первая виртуальная улица Нейро

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.12.2024
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В Москве появилась первая виртуальная улица Нейро

В Москве, в уютном Косом переулке, появилась уникальная виртуальная улица — Нейро. Это первая в России метавселенная, доступная прямо в Яндекс Картах. Чтобы попасть на неё, достаточно открыть слой панорам. Эта виртуальная прогулка погружает пользователей в захватывающий мир будущего и высоких технологий.

Проект создан в сотрудничестве с двумя известными российскими цифровыми художниками, Brickspacer и Евгением Зубковым. Он призван наглядно демонстрировать возможности искусственного интеллекта, в частности, сервиса Яндекса «Нейро». Проект показывает, как ИИ решает сложные задачи и отвечает на непростые вопросы. Виртуальное путешествие позволит вам увидеть, как ИИ рассуждает о существовании мультивселенных или возможности путешествий во времени.

Улица Нейро поражает своим дизайном в стиле «Русский нейропанк». Здания, персонажи и объекты представляют собой футуристическую интерпретацию известных культурных явлений. Вы можете встретить Витязя на кибер-коне, множество парящих котов Шрёдингера и даже культовую DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее», припаркованную во дворе. Вашим гидом по этой необычной улице станет робот-курьер Яндекса, который и снимал панораму Косого переулка с помощью экшн-камеры с обзором 360 градусов. Для конфиденциальности лица людей и номера автомобилей на снимках были скрыты.

Над созданием виртуальной улицы трудились более 200 часов. Сначала художники в 3D воссоздали реальный Косой переулок, сохранив его точную картографию, а затем добавили футуристические элементы: новые фасады зданий, стрит-арт, и необычных обитателей из параллельных вселенных. Прогуливаясь по улице, вы увидите граффити, муралы, стикеры и афиши, созданные самими художниками и участниками проекта.

Нейро — это мощный инструмент поиска Яндекса, использующий нейросети для обработки информации из интернета, давая один исчерпывающий ответ на запрос, с указанием источников информации. Запрос можно сделать как текстом, так и картинкой.

Источник — yandex

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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