Xiaomi 15 Ultra: основные характеристики

Скоро выйдет Xiaomi 15 Ultra – флагманская модель от уже культового китайского производителя. В сети уже появилось много информации об этом устройстве, и мы можем составить довольно полное представление о его характеристиках. Давайте подробнее рассмотрим, что же нам обещает Xiaomi.

Согласно последним утечкам, Xiaomi 15 Ultra (номер модели 25019PNF3C) получит быструю зарядку мощностью 90 Вт. Ёмкость аккумулятора, по прогнозам, составит 6100 мАч или даже больше. Это внушительный показатель, который обеспечит длительное время работы без подзарядки.

Сердцем смартфона станет мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, изготовленный по 3-нм техпроцессу. Он включает два ядра с тактовой частотой 4,32 ГГц и шесть ядер по 3,53 ГГц, а также графический процессор Adreno 830. Это гарантирует невероятную производительность и плавность работы даже самых требовательных приложений и игр.

Дизайн Xiaomi 15 Ultra будет во многом похож на своего предшественника, за исключением, пожалуй, более асимметричного расположения камер. Фронтальная часть, судя по всему, останется без изменений. Презентация устройства ожидается в феврале.

Вот краткий обзор технических характеристик Xiaomi 15 Ultra, которые стали известны на данный момент:

Экран: 6,73 дюйма, 120 Гц, разрешение 1440×3200 пикселей.

6,73 дюйма, 120 Гц, разрешение 1440×3200 пикселей. Основная камера: 1-дюймовый сенсор, диафрагма f/1.63.

1-дюймовый сенсор, диафрагма f/1.63. Телеобъектив (короткофокусный): 50 Мп, 2-кратный зум.

50 Мп, 2-кратный зум. Телеобъектив (перископ): 200 Мп, 4,3-кратный зум.

200 Мп, 4,3-кратный зум. Аккумулятор: 6100 мАч и выше, 90 Вт проводная зарядка, 50 Вт беспроводная зарядка.

6100 мАч и выше, 90 Вт проводная зарядка, 50 Вт беспроводная зарядка. Защита: IP68 и IP69 (полная защита от воды и пыли).

IP68 и IP69 (полная защита от воды и пыли). Дизайн: Тонкий корпус с изогнутыми краями.

Тонкий корпус с изогнутыми краями. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Что вы думаете о Xiaomi 15 Ultra? Оправдает ли он все ожидания? Поделитесь своим мнением в комментариях! Мы с нетерпением ждём выхода этого флагмана и проверим, насколько он хорош на практике.