Vivo X200 Ultra возглавил рейтинг AnTuTu в апреле 2025 года

Помимо первого места Vivo X200 Ultra в рейтинге AnTuTu, второе и третье также принадлежит смартфонам Vivo.

Популярная платформа для бенчмаркинга смартфонов AnTuTu опубликовала свой свежий рейтинг самых производительных устройств на Android за апрель 2025 года. Как и всегда, этот список основан на комплексной оценке, учитывающей производительность процессора (CPU), графического процессора (GPU), оперативной памяти и пользовательского интерфейса (UX). В этом месяце лидерство безоговорочно принадлежит компании Vivo.

Vivo X200 Ultra – король производительности!

Первое место в рейтинге AnTuTu занимает флагманский смартфон Vivo X200 Ultra, выпущенный в апреле 2025 года. Он оснащен самым современным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и имеет 16 ГБ оперативной памяти в сочетании со 128 ГБ встроенной памяти. Эта конфигурация смогла набрать внушительные 2 953 489 баллов в тесте AnTuTu, что обеспечило ей заслуженное первое место.

Что еще более впечатляюще, Vivo не ограничилась только победой. Второе и третье места в рейтинге также принадлежат смартфонам этой компании: X200s и X200 Pro, работающим на базе процессоров MediaTek Dimensity 9400+ и Dimensity 9400, соответственно. Это редкий случай, когда один производитель занимает весь пьедестал почета, что свидетельствует о высоком уровне производительности смартфонов Vivo.

Кто еще попал в топ-10?

На четвертом месте рейтинга AnTuTu расположился iQOO 13 , также работающий на процессоре Snapdragon 8 Elite.

, также работающий на процессоре Snapdragon 8 Elite. Oppo Find X8 Ultra (Snapdragon 8 Elite) и Find X8s+ (Dimensity 9400+) заняли пятое и шестое места, соответственно.

(Snapdragon 8 Elite) и Find X8s+ (Dimensity 9400+) заняли пятое и шестое места, соответственно. OnePlus также представлен в списке смартфоном OnePlus 13T на базе Snapdragon 8 Elite. Несмотря на то, что до официального запуска этот смартфон показывал результаты выше 3 миллионов баллов, финальная розничная версия заняла седьмое место с результатом 2 758 405. Это достойный результат, но немного ниже ожиданий, вызванных рекламной кампанией.

на базе Snapdragon 8 Elite. Несмотря на то, что до официального запуска этот смартфон показывал результаты выше 3 миллионов баллов, финальная розничная версия заняла седьмое место с результатом 2 758 405. Это достойный результат, но немного ниже ожиданий, вызванных рекламной кампанией. Обычный OnePlus 13 также попал в топ-10 с результатом 2 737 820 баллов.

Samsung и Xiaomi остались за бортом?

Примечательно, что в этом рейтинге не оказалось Samsung Galaxy S25 Ultra, а также ни одной из новых моделей серии Xiaomi 15. Учитывая, что Xiaomi обычно уделяет большое внимание производительности своих устройств, это может стать неожиданностью для многих.

Важно помнить о реальной производительности

Как и в случае с любыми синтетическими тестами, стоит помнить, что реальная производительность смартфона может отличаться от результатов бенчмарков. Однако, на данный момент, цифры AnTuTu говорят сами за себя: Vivo является лидером по производительности Android-смартфонов в апреле 2025 года.

Этот рейтинг AnTuTu подтверждает, что конкуренция на рынке Android-смартфонов становится все более ожесточенной. Vivo продемонстрировала впечатляющие результаты, но стоит помнить, что реальный опыт использования устройства – это больше, чем просто цифры в бенчмарке. Будем следить за дальнейшими обновлениями рейтингов и новинками от других производителей!