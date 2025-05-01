TikTok обогнал Twitch, как стриминговую платформу

Борьба за звание лучшей стриминговой платформы не утихает, и свежий отчет от StreamsCharts показывает интересные изменения на рынке. Согласно исследованию, в первом квартале 2025 года TikTok Live продемонстрировал впечатляющий рост, практически удвоив долю Twitch по количеству просмотренных часов.

Важно учитывать, что у TikTok огромная аудитория пользователей, значительно превышающая аудиторию Twitch. Кроме того, алгоритмы рекомендаций TikTok позволяют пользователям легко находить новый контент, что является его сильной стороной. Тем не менее, TikTok Live смог привлечь 27% всех часов просмотра стримов в первом квартале 2025 года, в то время как Twitch довольствовался 16,3%.

Twitch — лишь третья сила на рынке стриминга

Отчет StreamsCharts демонстрирует, что Twitch занимает лишь третье место по популярности, уступая YouTube и TikTok на рынке стриминговых платформ. Если вам интересно, где же находится Kick.com, то эта платформа занимает четвертую позицию с долей примерно в 2,9% от общего количества часов просмотра в первом квартале 2025 года.

Анализ данных показывает, что YouTube доминирует на рынке, привлекая более 50% всей зрительской аудитории. При этом, на YouTube Gaming приходится 7% от этого показателя. Однако, Twitch по-прежнему лидирует в области игрового контента. Платформа, принадлежащая Amazon, смогла обеспечить себе 16,3% общей зрительской базы, но при этом занимает 12,6% игрового рынка. Для сравнения, доля TikTok в игровой аудитории составляет всего 3,3%.

TikTok усиливает свои позиции в игровой сфере

Несмотря на то, что TikTok набирает популярность в игровом сегменте, большинство пользователей используют эту платформу как дополнительный источник дохода, а не как основное направление. В последние месяцы мы наблюдаем появление на TikTok все больше киберспортивных турниров. Однако, платформа по-прежнему воспринимается в первую очередь как место для развлекательного и короткого контента, а не для серьезных стримов.

Тем не менее, TikTok значительно улучшает свою функциональность как платформа для прямых трансляций. Это внесло огромный вклад в общее количество просмотренных часов в первом квартале 2025 года, которое составило впечатляющие 29,7 миллиарда, что на 30% больше, чем в предыдущем квартале. Такой объем трафика действительно впечатляет и говорит о растущей популярности TikTok Live.