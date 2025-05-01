Главная » Игровые консоли Обновление Nintendo Switch закрывает лазейку, которой пользовались многие игроки Игровые консоли Обновление Nintendo Switch закрывает лазейку, которой пользовались многие игроки Анатолий Пшеницын 7 Просмотров

Недавнее обновление системы Nintendo Switch, выпущенное в преддверии выхода Switch 2, внесло существенные изменения, которые касаются того, можно играть в цифровых версиях игр. Главное новшество — это функция «виртуальных игровых карт», но она принесла с собой и неприятный сюрприз для некоторых пользователей.

Что такое виртуальные игровые карты?

Новая функция позволяет взаимодействовать с вашими цифровыми играми и DLC так, будто это физические картриджи. Теперь вы можете «загружать» и «извлекать» свои цифровые игры прямо с главного экрана консоли, имитируя использование физических картриджей.

В чем проблема?

Больше не получится играть в одну и ту же цифровую игру онлайн вдвоем! До этого обновления существовала лазейка, позволявшая двум пользователям одновременно играть в одну и ту же цифровую игру онлайн. Работало это так:

Вы покупали игру на основной консоли.

Другой человек мог войти в вашу учетную запись на своей консоли и запустить игру.

Вы, как владелец игры, могли войти в свою учетную запись на дополнительной консоли и также запустить ту же игру.

Таким образом, владелец игры и его друг (или член семьи) могли играть вместе онлайн на разных консолях, используя только одну цифровую копию игры.

Но теперь эта лазейка закрыта! Функция виртуальных игровых карт больше не позволяет так делать.

Что теперь делать?

Вы по-прежнему можете играть в одну копию цифровой игры в автономном режиме с помощью опции «Онлайн-лицензии», которая находится в настройках профиля.

Если эта опция включена, приобретенное цифровое программное обеспечение будет доступно для воспроизведения, пока консоль подключена к Интернету, даже если виртуальная игровая карта для этого программного обеспечения не загружена на консоль.

Важно: При использовании сетевой лицензии играть в нее сможет только пользователь, вошедший в учетную запись Nintendo, которая использовалась для покупки программного обеспечения; другие пользователи консоли не смогут это сделать.

Ваши виртуальные игровые карты могут использоваться для игры в программное обеспечение независимо от этой настройки. Онлайн-лицензии не могут использоваться на нескольких консолях одновременно. Онлайн-лицензия и виртуальная игровая карта для программного обеспечения также не могут использоваться вместе.

Вывод: Новое обновление Nintendo Switch изменило правила игры для совместного использования цифровых игр. Функция виртуальных игровых карт, хоть и интересная, закрыла возможность одновременной игры в одну и ту же цифровую игру онлайн на двух консолях. Теперь, если вы хотите играть вместе с другом, вам потребуется приобрести две копии игры.